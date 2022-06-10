「一件美好的事物，那勢必是要有人追求的。小曹不是跟你解釋清楚了，這是他以前辦電信欺詐案子的時候，幫助過的一個受害者。小曹對她好、關心她，也只是出於工作層面，是那姑娘自己會錯了意。而且他沒刪那姑娘的號碼，是因為這是個系列案，以後整理資料收集證據的時候，恐怕還要聯繫那人。」毛市長摸一摸毛心婷的後腦勺，「你耍小性子呢，也該懂得適可而止。小曹對你不錯，你也別太任性了。」

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離曹正星二十歲生日還有三個月的時候，他被警校的領導叫去了辦公室。事情是這樣的，大半年前，曹正星做為學校裡的學生骨幹代表，曾經去省裡聽過一次英模報告。當時坐在他身邊的是名其貌不揚的中年人，聊起來才知道那人姓梅，是從騫城來的。

後來午飯時間兩人也並排坐，兩個人沒怎麼聊工作，反而是聊起吃吃喝喝。那人還問曹正星有沒有女朋友、喜歡什麼類型的女孩，還開玩笑地說自己家裡有個正在上高中的閨女，過幾年得撮合他們。曹正星對那人的印象很好，報告會結束兩人告別的時候，已經叫那人梅叔了。

在那之後，大概過了有好幾個月的一個周末，曹正星跑到城北的一家中醫醫院裡，去給李靜容買據說治療失眠 很神的藥。出來以後就覺得馬路對面的一個人看起來很眼熟，想了半天，才意識到是那名騫城的警察 。他浮上一個笑，過了馬路，想走過去給那人打聲招呼，問那人怎麼會來麒城。那人穿著便衣，正皺著眉，側著身子抽著菸。

曹正星走過去，正想叫聲「梅叔」，卻見從那人身後的巷子裡，竄出來一個年輕男人，湊到那人面前說了什麼話。（四一）