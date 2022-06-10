這到底怎麼回事，值得讚美，還是應該感到可惜？

她坐在那間屋子裡，辨不出母女倆的立場。她們只是微笑、嘆息，好像這是一種無聲的默許，甚至鼓勵。對那個因不會說好話而送命的人，她們有著全然不同的詮釋。不用說，她們與她認識的任何人都不同。

果然，當她打算離開時，那個老太太站起來，攔住她，其神情就像一個嚴肅、刻板的老者，準備說出一樁醞釀已久的事實。

「不好意思，小盧她不應該那樣……騙你。」

「這個……她並沒有騙我啊。」

「她就是騙了你。明明就是，為了達到自己的目的。」

「這個不算什麼的。再說，她後來也和我明說了。」

「我不管，那還是騙。」

見她不吭聲，老人繼續說：「在我們民族裡，絕不允許求人，更不能……騙人。」

老人的態度讓她有些尷尬，商業社會，討價還價本來就是正常事。女孩一開始並未明說，的確有不妥之處……但她並沒有往心裡去。

難道這就是她們邀請她來這裡吃飯的目的？為了不離開祖祖輩輩生活的江邊，她們想盡一切辦法，最終還是違背了祖宗的遺訓：不撒謊、不服軟。她們為此感到羞愧。做女兒的在母親的訓斥下，開始涕淚交零。

她們並不需要她這個外族人的寬宥，只是想以此警告自身。

離開時，她的內心湧起一股從未有過的敬意，還有誰比這家人更適合住在那個房子裡，她們才是這裡真正的主人。

來G城之前，某天午後，她在家裡接到一個電話。電話裡，那個女人叫著她母親的名字，問她是不是出院了，她想過來看看她。原來，每周五出現在母親病榻前的根本不是同一個人，而是一群人。（一一）