我立刻把媽媽用過的名字全部打在愛德華的微信 上，陳晨晨、晨陳、Helen Chen、海倫陳……媽媽回上海工作到現在也有十年了吧，可我並不知道媽媽在公司裡用的名字。我慚愧至極。

媽媽幫我做了選擇，說是讓成熟以後的我有更好、更多的選擇。成熟是什麼？就是想大人想的、做大人想要我們做的。進了寄宿學校後，我就力圖表現得成熟一點，努力地做將來的自己。我從來就沒有過少年反叛，除了我不再參加棋社這件事外，我絕不讓大人失望。老師都說我是自覺的好孩子，同學都說我自律得像谷哥哥──他是Google 送我們學校的小機器人。

從我會記事起，媽媽每天早晨都會問我，今天要幹什麼開心事呀。晚飯時，問我這一天最開心的事兒是什麼。當然也有這樣的時候，媽媽說：你今天上午不是說要畫一張小老虎送給查理嗎？忘了？於是媽媽允許我晚上遲睡二十分鐘，畫好老虎，第二天送給查理。

除了每周六的中文學校，周日我還去伊薩蓓爾老師家學西班牙語和鋼琴。回家的路上，媽媽會問我，這個星期什麼事最開心、什麼事沒做完呀……下星期有什麼開心事要做……我上初小的時候已經開始自己寫周計畫了。

聖誕前，我都會寫好最想要的禮物單。聖誕早晨，我就能在家裡的聖誕樹下找到我禮物單上的前三樣禮物。記得我第一次把自己明年要做的事寫在禮物單裡的時候，媽媽驚喜地表揚我，說那是我給她最好的聖誕禮物。如果明年聖誕節 我能為「要做的事」打勾勾，那就是給我自己最好的禮物。那一年，我是天才棋手社的冠軍、中文學校背唐詩第二名，我學會彈貝多芬的〈給愛麗絲〉，我和伊薩蓓爾參加了「紅鳥舞」party，所有的人都只能說西班牙語。（八）