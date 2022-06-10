趙梅英／圖

「你就像個谷秋實」是一句很侮辱人的話，雖然很多師弟、師妹根本不知道，谷秋實到底長什麼樣。

大熊嘆著氣說，大學老師這個職業都是「近親繁殖」，圈子很小，估計谷秋實在當地很難找到對象了。男人嘛，誰不圖個面子，這麼醜的老婆配上這麼朗朗上口的軼事，哪個男人能受得了，這不是側面說明自己很無能嘛！

谷秋實不斷抹著口紅四處趕場，從薛文婧老師越來越尷尬的笑容中，能夠想像到男方對紅娘的埋怨。你是瞧不起我嗎？為什麼介紹這麼醜的女人給我？從這一點上，男人著實是膚淺的動物。如果女性沒有靚麗的外表，男人才懶得深挖你有趣的靈魂。

有天晚上我在畫室趕一幅肖像作品，畫到了凌晨兩點，午夜時分的陰冷氣息不斷侵蝕著半地下的畫室。這時我突然聽到畫室上空有隱隱約約的嗚咽哭聲，聲音如歌似泣，繞梁不絕，彷彿穿越了時空般深邃，從上千年的遙遠過去飄蕩而來。我顫顫巍巍轉過頭，看到桌子上擺放著的骷髏頭，一對空洞的眼睛正冷漠地看著我。

一股冷氣從腳底升起，我大著膽子，抬頭尋找哭聲的源頭，看到谷秋實蜷縮著坐在二樓，兩個肩膀一抽一抽地哭著。我拿起手電向她晃一晃，谷秋實很不好意思地站起身，擦乾眼淚說：

「張老師你還沒走啊！可我看都已經關燈了！」

我爬到二樓，坐在谷秋實身邊。月光如水，女性的輪廓線被勾勒成淺黃的金色，她黝黑的臉龐上憑空增添了一絲嫵媚。

谷秋實擦乾眼中的淚水，毅然對我說：「我要去磨骨。我打聽過了，磨骨就是用刀把顴骨這裡割開，用打磨機把顴骨骨頭打磨下去。很多女明星都這麼做的，半年左右就可以恢復了，從此漂漂亮亮地過日子。我用暑假去做，不會耽誤學校的工作。」

我聽得毛骨悚然，急忙勸止：「你瘋了嗎？人臉上有多少神經！打磨骨頭，虧你想得出來，錦衣衛都想不出這樣的酷刑！人臉是豆腐嗎？是豬肉嗎？是石頭嗎？稍微出點差錯，臉部神經斷了，面癱一輩子，你想被人當成怪物看嗎？」

谷秋實嗚嗚哭起來：「他們現在也把我當成怪物看，北京 猿人，不是怪物是什麼！」

我嘆氣問她：「又有人說你醜了？」

谷秋實哭聲大起來：「他們私下說我，我不惱。可他們總當著我的面說，還笑得前仰後合，指指畫畫，我受不了。我一生氣，他們就說我不識逗，有這麼逗人的嗎？那些漂亮女孩，稍不合心意就對他們又打又罵，他們還賤兮兮地道歉賠不是。怎麼到我這兒，我就要打不還手、罵不還口，笑嘻嘻地被他們損？就因為我長得醜嗎？我長得醜難道就不是女人了嗎？男人怎麼就這麼賤！」

谷秋實咬牙切齒，抬起頭讓我看她的臉：「我是不是真醜得沒法見人？」

谷秋實兩個顴骨異常突出，眼小嘴大、皮膚黝黑，這確實是個面容醜陋的女子。但是她心靈美麗，我相信在這個世界上，心靈美麗的人遠遠少於外表美麗的人。我堅定地點點頭說：「秋實，你挺好看的。每個人都有每個人的美法，每個人也都有每個人的醜陋之處。我可以肯定告訴你，在我眼裡，你不醜。」

谷秋實笑起來，擦乾眼淚說：「你不覺得我醜，是因為你根本不喜歡我，做朋友當然沒有好看、難看的區分了。謝謝你，我心情好多了。我媽給我寄了幾瓶醬菜，你拿回去吃吧！」

我順著梯子往下爬，叮囑她：「整容都是騙人的，千萬不要去磨骨啊！」

谷秋實揮揮手，等我下去後，繼續坐在屋頂上小聲哭起來。

谷秋實有一個很漂亮的母親，穿著雍容華貴。每次開豪車來看女兒，都要在後備箱帶很多醬菜過來。很難想像這樣一個美貌絕倫的婦人，居然是谷秋實的母親；很難相信如此一個雍容華貴、十指不沾陽春水的婦人，居然能調製出如此可口的醬菜來。

每次母親來，谷秋實都很高興地攬著母親的胳膊，兩人一起出去逛街，大包小包地回來。（二）