晚上在小旅館 裡，他接到了毛心婷的電話。電話裡毛心婷問他下個周末有沒有空，她聽人說郊區新開了一個度假村很不錯，想請他一起去。

曹正星半天不說話，毛心婷有些著急地問：「你怎麼了？」

曹正星不聲不響地抹去眼角的一滴眼淚，然後說：「沒什麼，就是有點想你了。」

他沒有再和黃婉琳聯繫過。後來他的身邊也出現過一兩個有點像黃婉琳的女子，他與她們的交集都很淺。他知道他只是在她們的身上，尋找一個倏忽而過的影子，而對於她們來說，自己也不能算是一個可以託付終身的良人。

他後來和其中的一個一直保持著斷斷續續的聯繫，原因是他們都有寂寞的時候，而兩個人都清楚，他們只是同路人，陪著彼此走過一段路。不管誰先到了終點，或者是岔路口，他們都會友好地分道揚鑣。

和毛心婷交往後，他還見過這個姑娘兩次。最後一次兩個人去了臨城的一家酒店，用姑娘的身分證開的房。姑娘睡著以後，他長久地注視著她的睡顏。這也是他最捨不得她的地方，她閉上眼睛的樣子太像黃婉琳了。

姑娘醒來以後，告訴他自己下個月就要結婚了，這是他們最後一次見面。他們沒有互相刪掉電話，她一直安靜地躺在他的聯繫人裡。也許是婚姻生活不夠幸福，她在某個下著雨的夜晚，又突然想起了曹正星給予過她的溫柔。她點開曹正星的號碼，發過來一條短信：「你過得好嗎？想念你。」

當時的曹正星正在毛心婷的身邊呼呼大睡。手機 震動的聲音讓毛心婷注意到了屏幕上的那條短信。

毛心婷後來跟父親提起過這件事，可毛市長勸她：「有別的女人惦記他，說明人家小曹足夠優秀，有吸引力。」（四○）