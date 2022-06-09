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醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

流水之上（一○）

草白

顯然，母親在隱瞞什麼，那是她的祕密和隱私，誰也無權過問。

一開始，她感到憤怒，不可思議。不僅因為那是一個她無法接觸到的世界，還因為她的母親，一向溫婉坦蕩的母親居然擁有那樣一個充滿隱私的世界。

最後幾個月，她的心態才漸漸變了，甚至覺得感激。至少，那些夜晚之後，母親似乎平靜很多。後來，葬禮上，她留意過，但這世上似乎並沒有那個人的存在蹤跡，隨著母親離開，他（她）再也不會出現了。

河對岸住著的那家人，馬上就要搬到這個明亮、整潔的屋子裡來。為了獲得它，她們付出太多。讓她難以理解的是，她們居然把所有的艱難、辛酸，甚至隱私，毫無保留地告訴她這個外人，好像這些隱私、不堪、辛酸，並非不可言說的恥辱，而是寶貴的經驗，是尊嚴與榮耀，值得與他人分享。

本來，她對島上的村莊充滿獵奇之心，以為那是一個與現代社會迥然不同的遠古村落，保留著一些神祕的儀式。沒想到，事情根本不是她想的那樣。為了賺錢，小盧的母親養了十幾頭豬，每天不得不拉著一輛破車，去飯店、建築工地、學校等公家單位的食堂討要泔水。夏天氣味難聞，讓人作嘔，還要躲避惡狗的追逐。

她們越是面帶笑容，輕描淡寫，越讓她感到事情本身比能夠訴說的部分，更為混亂和複雜。整個過程中，她們肯定經歷了常人難以想像的苦──但那並不是她們所要訴說的重點，她們似乎有另外的故事要說。

此刻，她似乎能感覺到那個東西的存在，昏暗屋子裡近乎詭異的氣氛，如在眼前。母女倆講起家族中的成員──母親生病的大姊，女兒的姨媽，因為不會說好話、不會玲瓏婉轉地求人，硬生生地錯過搶救時間，把自己的命搭上了。（一○）

隱私

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