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媽媽病危（七）

李盈

我覺得天旋地轉，卻沒頭沒腦地說：「我在飛機上睡了一夜。」腦裡不由得胡思亂想，他們知道了我的職業了嗎？新冠加奧運會期間，想方設法不讓我進家門。嘴裡卻不由得蹦出：「媽媽病危，在醫院躺著……」

太空人說：「別緊張，我們會一再測驗，我們都想讓你們快點回家。」

新的酒店裡，我看到的員工都穿著防毒服。我吞下了三顆安眠藥，含淚睡去。被人叫醒的時候，天都黑了。說是我今天上午的兩個測驗，都是陰性。

我又搬回原來的旅館，不是同一個房間，卻是同一個送飯的老阿姨：「吼，你回來了啊。回來好。欸，他們不會隨便放過一個，也不會隨便閻王（冤枉）一個好人啦。對不起，很折騰喔……非常時期，大家都將就點啦。兩個星期說慢就慢，說快也很快啦……」她的口音很像沫姨。

「媽媽病危，躺在醫院裡。」說出口後，我不由得想起了魯迅的祥林嫂。

老阿姨放下食盤：「喔，吃一點再打發吧，沒辦法啦。我和台灣的女兒也快三年沒見面了，我不要她過來折騰啦……對啦，我們已經算很好了啦。你看那個鎖鏈八孩媽，都是女人啦，真不知她這二十多年是怎麼熬過來的，那些天打雷劈的畜生！嗨，吃飯、吃飯，過年了啦。我給你多加了春捲……吃……吃，吃了健康，才有免疫力，才不會中毒，才不會被關起來……吃……吃……」她連哄帶勸地出門了，我真想她多待一會兒。推飯車的輪子聲漸遠，隱隱的又有悶悶的敲門聲。這裡住著多少像我這樣的被隔離者？中國還有多少個鎖鏈媽？我又職業性生疑了。

還是沒有沫姨的消息，不過愛德華倒是給了我一個好消息。他掛電話去媽媽公司，公司說，員工太多，要查一查。（七）

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