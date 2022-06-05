毛心婷看見他嬉皮笑臉的樣子，又想著不知道他已經在這裡站了多久，心裡也就浮上來了一層柔軟。但她還是故意板著臉，逕直地坐進駕駛座裡。曹正星見她只是啟動了車子，卻還是等在原地，馬上識趣地打開車門，坐進了副駕駛座。毛心婷開車回了家，曹正星那天晚上沒走。

曹正星並不是毛心婷的第一個男友，她大學的時候談過一個，畢業工作後，也有過兩段分別持續了一年多的戀情。毛心婷知道自己的相貌並不出眾，婚戀市場裡，自己手中的王牌只是家世背景，但這樣已經足夠。不過問題好像也總是出在這裡。大學裡的那任男朋友來自普通的工薪家庭，在得知了她的家庭背景後，明白很難有結果，所以大學畢業也是分手。參加工作以後的第一個男朋友是自己認識的，什麼都挺好，兩個人也合得來，只可惜他父親早逝，家裡只有他和寡母。毛心婷的媽媽第一個反對，說無論如何都不能找單親家庭的。第二個男友是經人介紹認識的，介紹人是父親的世交。對方來自巨富之家，是未來家族企業的繼承人，毛心婷媽媽很是滿意，可毛心婷自己卻不開心。原因是對方根本沒有把她太當回事，以前的戀愛都是對方時時刻刻把她捧在手心，可現在世家公子根本不願討好她，她使出來的那些小性子對方也不接招。而且世家公子的身邊是從來不缺漂亮女孩子的，她哪裡受得了這個。鬧了一場，對方正好順水推舟，把她蹬了。

失戀對毛心婷的打擊很大，她大病一場，把她媽也嚇得不輕。（三六）