女孩的離開讓母親如釋重負，以為就此可以擺脫命運的裁定。幾年內，女孩音訊全無，母親靠給人縫補漁網為生，並與自家兄弟相依為命。直到三年前某個春日下午，女孩成為女人出現在江的對岸，帶回一個更小的女孩，母女倆站在自家舅舅的渡船前，請求渡江。

此後不久，女人在河對岸的售樓處找了工作，女孩被安排在島上的幼兒園讀書，放學後獨自跑到江邊的沙地上搭建城堡。她從小就接受了完整的安全教育 ，小小年紀便擁有常人不及的警覺性，知道水的世界變化莫測，不能離得太近。從此之後，一股不可分離的力量將這家人緊密團結在一起。

這幾年，她們陸續獲悉，很多像這樣的島嶼正面臨被開發的處境，屆時鋼鐵大橋會從江的對岸兀自延伸過來，將兩岸相連，島嶼就此成為陸地的一部分。上面的人會讓土著離開，把低矮破舊的房子推倒鏟平，原地建起漂亮整潔的民宿 。那些有花園、看得見江景的房間將被爭搶，有錢人願意花上幾千塊錢住一個晚上或幾個晚上，或者乾脆造一個豪華別墅區，專門賣給權貴階層。屆時，他們會分到拆遷安置房，位於某個偏僻、無人光顧的角落。最重要的是遠離江邊，離這條祖先們所眷顧的河流十萬八千里。

於是，她們想買下她的房子，「就因為那個房子能看到江面」，而她們不想離開。把這些年積攢下的錢全都掏出來，把能賣的東西都賣掉，包括本民族的衣服和金銀首飾──堅持這麼做的是家中的老母親。（六）