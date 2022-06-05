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蘑菇人（全文完）

武陵驛

但我們喝了她的蘑菇湯安然無恙，韓說那是因為我們都是好人的緣故。這些想法統統無從查證。不管怎麼說，韓副官是相信的，他相信石黑害了賣蘑菇的小姑娘，而他顯然以自己的方式報了仇。不過，我更願意相信是石黑以自己的方式贖了罪。

親愛的，要是不相信我所講的故事，請你仔細察看信內所附的這只小蘑菇（希望漫長的郵路中不會壓碎），韓相信、我相信，當地穿黑衣的礦工們都信蘑菇人的故事。擱筆之前，要特別提一下每夜都來造訪的小客人。熄燈鑽進蚊帳，牠們就來了。螢火蟲打著紅燈籠，要跟地平線閃爍的星辰媲美。燈籠的舞姿是我每晚的催眠方法。眼皮開始打架了，今晚會夢見蘑菇人、黑亮的煤塊，以及在暗處唰唰生長的白蘑菇，我想問他們打著燈籠在尋找什麼。不曉得他們會怎麼答，但他們也許會說飢餓、死亡算不了什麼，生命得到的那些東西只是僥倖，每天失去一點點才算是活著。

夢裡，繩子斷了，蘑菇人呼啦啦呼啦啦，掉下井，摔成一片片碎蘑菇……

在戰爭落幕後，我想去一次合縣煤礦。你看，在黑暗的未知面前，我們如此弱小無力，但它確鑿無疑地存在著。我現在對死亡沒有恐懼，而是充滿了莫大的好奇心。也許，我早已變成了一個一直在尋找光明出路的蘑菇人。

你說過要和我一起經歷所有未知的未來，現在僅僅是斷斷續續寫下個開篇。這些信集中起來郵寄，才發現過於冗長深奧，但不是故意如此，實是生命從不簡單，生命即冒險。渴盼收到你的覆信。等部隊到貴陽再聊。

愛你每一分鐘。

盧‧德克斯特（Lou Dexter）（全文完）

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