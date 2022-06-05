Hanna Chen／圖

那天，媽媽教我如何擺好棋子、如何走第一步的。媽媽下黑棋，我下白棋。

兩天後，媽媽給我買了一副木頭象棋，當然不如水晶的漂亮，可我已經不在乎棋子長啥樣，而在乎如何布局、如何攻守取勝了。我參加了我們學區 裡幾個中小學聯盟的象棋俱樂部，我總是贏的。媽媽這才讓我去了這個天才棋手社。

我的第一個對手是一位俄裔男孩，原來也是我們學區俱樂部的，他下棋時總穿著筆挺的小西裝，同學叫他小象棋紳士。他曾經輸給我，後來轉學了，沒想到會在這裡遇見他。我輕蔑地讓他下第一步棋，心想天才棋手社也不過如此。我上洗手間回來的時候，他手托下巴，眼盯棋盤，臉色無辜而安靜。可我知道我的一枚士兵被動過了。天才棋手多少都懂得點盲棋法，棋盤的前幾步和之後可能的幾步都印在腦子裡的，偷動別人棋子很蠢，可見他不懂盲棋。好吧，就算讓你。我心不在焉地下著，等我醒來時，已經看到自己的輸局，而且無可救藥。我的鼻血崩流而下，我碰翻了棋盤，國王帶著皇后、車馬兵跌滾在地。

「你輸了，打翻棋盤，你還是輸了！你這個沒父親、輸不起的驕傲女王……」對方急了，撕下小象棋紳士的偽裝。不過他準確地把下兩步可能發生的棋盤全部說出來。他不是不懂盲棋術，他是以為我不懂，才敢偷動我的棋子。我被激怒了，立刻把去洗手間前的棋盤是如何，他如何動了我的棋子，之後的兩步棋，還有我如何輕敵，下的誤步一一道出。

他一臉驚愕說：「就算我輸了，我也是個有擔當、輸得起的男子漢，我爸爸教我敢認輸，才會在輸中取贏。」

我反譏道：「我是沒爸爸教我偷擺棋子，可有媽媽教我用實力和真誠取勝。」我還沒說完，就被媽媽叫走了。

媽媽一定看到這一幕了。

6

後來，我家來了一位叔叔。第一次見面時，媽媽說：「Amy，叫李叔叔，他的名字是李世民。」

「秦王李世民？」剛剛打完隋唐演義電子遊戲的我，驚呼出口。西方人總為自己的孩子取聖賢或者國王、皇后的名字，比如保羅、瑪麗、亨利、伊莉莎白。可媽媽說過，古時候中國人起名要避嫌，沒有人敢把自己孩子叫做秦始皇、毛澤東，或者李白、杜甫、蘇東波。哇，這個李世民的爸媽一定很特別。可是媽媽還說過，刻意去打破傳統都不會成功的，有時打破傳統是因為不知道傳統的偶然。在家裡媽媽一直跟我講中文，除了周六我要上中文學校外，每天還要練習寫一小段中文、背誦唐詩。中文學校媽媽們開party聊天的時候，總說小孩子中文一定要從小練，舌頭才不會硬了。party上有很多好吃的東西，中國每一個節日最好吃的，還有最有名的地方美食，我們都可以在party中吃到。比如，北方餃子 、南方年糕，上海的春捲、北京 的烤鴨、台灣的海蠣煎等等……我們小孩在地下室或樓上臥房裡用英文吵吵嚷嚷，大人們在主樓層的大廚房和家庭會客廳用中文大聲談笑。但是，隱隱地我能感覺到媽媽孤單。媽媽總是笑嘻嘻地在廚房幫著女主人打小工，這時候男主人一般在客廳裡招待其他的爸爸、媽媽，人家多是黑頭髮、黃皮膚成雙成對的。當然，媽媽幫著把甜點分端給大家的時候，也會和人嘰嘰喳喳地談笑，有時別的媽媽也誇我媽媽才貌雙全、事業成功，又懂得保養，年輕健康得還像是博士生……廚房的事兒忙完，媽媽就先走了。開始時，我總玩到party結束後，再搭同學的車回家。後來，我就時常佯裝肚疼頭暈的，主動提出要和媽媽先回家。我不要媽媽孤單。這個李世民和我們去這種在美華裔傳統的中國party豈不很好？

「哇，你也知道秦王李世民，你媽把你教得真好。可惜，我不是秦王，我是醫生李世民。」他竟然過來和我握手。說話口氣似乎親熱幽默，握手這一招卻把我推開了一萬八千里。他的手汗津津的，握著我的手跟我說話的時候，老是不安地回頭看媽媽。我斷定，他很喜歡我媽媽，卻不知如何與我相處，他一定沒有過孩子。

一次，媽媽忙，讓李世民帶我去棋社，我前所未有地連著輸了兩場。和小象棋紳士翻臉掀棋盤事件後，媽媽就教我，王者之兵，勝而不驕、敗而不怨。那是中國兩千多年前遺留下來，並傳承至今的智慧。下象棋的人如同王者，如果不懂這個道理，就不要下象棋。理智上我已經是一個懂得怎麼接受輸的贏家，可是噴湧的鼻血卻把我出賣了，也嚇慌了李世民。我很自尊地沒有告訴他，我連輸了兩場。我知道他不會在意，也不懂得在意。只好任他把我載到他的醫院去做了很嚴肅的抽血拍片檢查。我真的不知道怎麼和他相處，但是我不要媽媽孤單。

不久，我發現醫生李世民沒有再來了。我也沒有問，我怕把他問回來了，為此我很內疚。我不要媽媽孤單。（三）