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洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

殺死星河（三五）

桑文鶴

第二天早上，曹正星醒來的時候，發現自己的枕頭邊有一疊面額不等的錢。他把錢舒展，一張一張地落好，然後數了好幾遍，都是一千整。他不知道李靜容對曹慶忠說了什麼，能讓曹慶忠順利地拿出這些錢來，他明白這已經是這個家能為他做的極限了。他沒有再去找李靜容。

他把一千三百塊錢，交給了戚綿。周末，他們按照原計畫去了臨城，手術進行得很順利，面無表情的護士端著白色的托盤，用鑷子撥拉著盤子裡的東西給曹正星看。曹正星看了一眼就幾近暈厥。

他陪著戚綿在醫院裡打完了點滴，因為住旅館的錢不夠，兩個人就在客運站的候車廳裡堅持了一晚。曹正星找了一個角落裡的位置，把自己的衣服鋪在塑料座椅上，讓戚綿盡量舒服地躺下。

戚綿虛弱極了，面色如透明的蜜蠟。她也許是真的累了，躺下沒一會就迷迷糊糊地睡著了。曹正星守在她的旁邊，聽見她夢裡低聲的囈語。他覺得自己有如在夢中一樣，而他也根本不知道，這場夢要到什麼時候才是盡頭。

10

下班的時候，毛心婷接到了家裡的電話。母親在電話裡問她最近過得怎麼樣，又問小曹呢，什麼時候你們倆一起回來，家裡又換了個保母，做得一手的好川菜。毛心婷說一切都好，又說曹正星這幾天忙著查案子，得等過陣子不忙了以後再說。掛了電話，她走到停車場去開車，遠遠地就看見自己的車子旁站了一個人。那人站在陰影裡，可毛心婷還是認出了，是曹正星。

「你下班了。」曹正星笑著對她說。（三五）

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