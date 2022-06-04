有一瞬間，她甚至生出錯覺──來這裡的人不是她，而是她的母親。即使面對陌生人，母親也知道如何把話題延續下去，就像山頂洞人懂得如何保存火苗微弱的光。

這照例是一個沒有獲得足夠傳播的故事，它只在少數人之間流傳，如今她們認為有必要將之傳遞出去。她既是被宴請者，更是他人命運的聆聽者，她們認為她有權利獲得這份殊榮。小盧告訴她，她們屬於一個古老的高山族移民 後裔，與尊貴的客人分享人生故事，是她們族人的傳統。過去十幾年裡，這個家庭經歷過太多磨難，九死一生，但一直選擇隱忍不發。如今，傾訴和分享的時刻到了，為了將故事中最明亮溫暖的部分傳遞出去，她們決定一五一十，毫不隱瞞。

自有記憶開始，他們的族人就生活在江的兩岸。從前住在上游的崇山峻嶺裡，以獵獲野獸和採摘草藥為生，如今，逐漸從深山老林裡搬出，來到陸地或島嶼上，從事各種與漁獵有關的營生。唯一不變的是，他們只在江的左右兩岸築屋而居，無論世事如何更迭，從不遠離。

故事從那年春天開始，這個家庭年輕的父親為了拯救同族兒童溺死在江裡，沒過幾年，家族的長子在漁獵季節遭遇意外。從此之後，這個家庭開始在離去和留下之間艱難抉擇。每過幾年，族人中總有以身體餵了江中的魚，或投江自盡、或意外亡故、或莫名其妙酒後醉亡，都與江水脫不了干係。悲痛欲絕的母親決定讓這個叫盧迎春的女孩擺脫宿命糾纏，遠走他鄉。

初中畢業後，女孩在母親的授意下，跟隨江對岸的理髮師去了外省市。（五）