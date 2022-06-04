他沒有回我們的豪華套房，我想他不會回來了。

失去一個像韓那樣的朋友真難受，但這就是人生。幸好我還擁有你、你的愛和靈魂。愛你。

盧‧德克斯特（Lou Dexter）

1945年8月10日，柳州，中國

親愛的羅蒂：

今天最大的新聞是長崎遭轟炸，我不了解其中細節，戰爭真的快結束了。但這裡的部隊和百姓仍然活在深重苦難之中。我畫了兩個典型的國軍士兵：一個瘦骨嶙峋到極致，簡直是個走路的骷髏；另一個還沒步槍高，只是個孩子。十來天前，他們倆還是逃難的平民。

我向師部報告了韓的失蹤，關於蘑菇人，我半個字也沒提。我們也沒再見過啞妹，駐地裡沒人在意，畢竟，每天都有許多來來往往的人從此再不出現。朱師長忿忿地認定韓當了逃兵，我不這麼看，我告訴他韓是一個令人肅然起敬的愛國軍人，他對敵人有獨特的看法，他對仇恨也有他自己的化解。朱師長不懂，他不可能懂。

我將石黑有吾的畫像放進了他的骨灰盒，希望他在日本 務農的父母收到能有所安慰。無意中查悉，這酒店以前不是什麼軍官俱樂部，而是日軍的慰安所，曾經有許許多多無辜的女人（朝鮮人、中國人，包括日本人）在這裡忍受飢餓和折磨。不妨略略評估石黑的說法，我猜他一直在對韓副官撒謊，他是不是沒有釋放那個女扮男裝的礦工，沒有將她送進監獄 ，而是直接送來這裡充當慰安婦，是不是她命硬，沒有死在慰安所，而是逃了出去，變成了賣蘑菇的小姑娘，也許她的日本藝名是夏樹之類。或者，她真的是來自地下的蘑菇人，不會死的蘑菇人，我們在半道遇見的黑衣女孩只是一個不會死的蘑菇人。（一四）