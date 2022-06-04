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洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

媽媽病危（二）

李盈
Hanna Chen／圖
Hanna Chen／圖

清水可以定神，媽媽說過。

我摘下口罩，用清水送下了一顆暈機藥。啟程前愛德華把藥塞到我衣袋裡說：「你會暈機，再加上戴口罩在飛機上睡不容易，上機後就吞了它，三十分鐘後或許能讓你好好地睡一覺。記得，你還有好多事要做，好好休息。」他對我空抱飛吻，苦苦含笑。

我吻了吻手機裡的愛德華，說了聲「晚安」。玻璃平面冰冰涼。

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習慣性地繳費買了飛行Wi-Fi。可能是職業本能吧，Wi-Fi總讓我有存在感和安全感。我打開蘋果電腦的時候，卻猶豫了。我電腦裡的信息會被偷走嗎？信息時代，新冠期間，空氣都是肺炎細菌、智能粒子、政治唾沫。手機、電腦裡的祕密、皮囊排骨裡的內臟、腦殼裡的思想，隨時都可能被偷走、被感染，怎樣才能安全健康呢？然而我還是忍不住打開微博、臉書、Twitter，和綜合新聞頭條。

奈何，不管是多疑還是機警，我能不呼吸嗎？

天哪，北京奧運會已經進行三天了。中文世界裡到處是高飛的谷愛凌、哭泣的朱易；被指責的陳巍、被撫愛心疼的羽生結弦，藍天白雪比老百姓原住地過年的紅帖金字還熱鬧。微博裡就更擁擠了。許多人為「鎖鏈八孩媽」鳴不平。女人被拐賣到「徐州豐縣」，脖子上戴著鎖鏈，蓬頭垢面，驚恐萬狀。買了她讓她生了八個孩子的男人說她是瘋子。

媽媽病危前，茉莉、傑西和我正準備調查全球婦女、兒童被欺騙拐賣的事端。我們一直是嚴格遵守疫苗和自我檢測程序，以便隨時出發。我臨上飛機前，茉莉說：「我禁止你在中國翻查此事，你是回去看媽媽的，別節外生枝。記住。」茉莉平常跟我嘻嘻哈哈的，但是這次說話可真的像我老闆了。畢竟她是公司亞洲地區的總監，我已經當了她兩年的助理了。

媽媽，對不起，我不是故意辜負您的期望，放棄當醫生治病救人的事業。你快快醒來，我很快就會到你的身邊，親口告訴你我的想法，我的一切，媽媽，你快快醒來吧。

睏意襲來，大概是安眠藥開始起作用了。

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我是被人輕輕碰醒的，空姐把一盤早餐放在我的前桌上，手上還有一疊表格。兩年多前就一張入關申報表，現在多這許多。我趕緊收起躺椅，認真聽空姐的指導，可總是昏昏沉沉，似懂非懂的。

手機屏幕還是那麼冷酷冰涼，沫姨還是沒有消息。再怎麼大大咧咧，「總是不把話說清楚」，也不該這樣丟下這麼重的話，就無聲無息了。我百思不解。難道沫姨也出了什麼事？中國網民經常傳說誰誰誰被消失了，前些日子的網球嬌子彭帥不是消失了一段時間？可是沫姨和媽媽都不是公眾人物，只不過是前美國公司在中國工廠的技術領導而已。

拖著只有幾件換洗衣物的滑輪小皮箱，我像一個有皮囊的機器人一樣，通過了一道一道檢驗和入關程序。我得過獎的專業文字能力敵不過混亂的思緒，居然理不出具體的細節，只覺周圍都是和我一樣謹小慎微、生怕做錯一滴滴的人。不同的是有人像太空人，穿著全套防毒裝；有人像我一樣希望自己別成了「千里來投毒的人」，自信、自我在這裡全然沒了。我又流鼻血了，太空人小妹嘟囔地說：「我都還沒有捅進去呢……」是的，不能怪她，我有習慣性流鼻血的怪癖。醫生說是情緒主導的慣性病。她是很小心溫和的，後來手臂抽血的時候，我都不覺得疼。

我可以在三個隔離旅館中選一個。我隨便一指，填了表、簽了字，就上了大巴士。穿過黑夜和燈流，我終於進了隔離旅館。上了六樓。房間裡一張大床、一台電視、一張桌子，桌燈台座有UPS插頭；一套小巧的洗手間，潔白乾淨；一扇窗，外面黑糊糊的……我在哪裡？離病危的媽媽有多遠？

打開電視，人們正歡歡樂樂地過年呢，幽默滑稽相聲表演中時而插入谷姑娘的代言廣告，可我怎麼也笑不起來。不過情緒似乎安定了許多了。為了這些「就地過年」的同胞，我願意隔離。可是我的母親病危，躺在醫院裡，至今沒有音信……

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母親只有我這個女兒，母親也是獨生女兒，那時候每一對中國夫妻只能生一胎，人們熱談的是吃什麼、怎麼做愛能生男孩。沒想到多年以後，卻生出了許多男多女少的「徐州豐縣」。母親的父親很早就過世了。母親的母親還在嗎？

我不知道我父親是誰。我和中國女孩長得不一樣，我的頭髮是亞麻色，眼睛有時是灰藍色、有時是淡棕色，因光而異。我每周六要上中文學校，課外活動後，女孩們多去跳中國民族舞。媽媽卻送我去W大學的「天才棋手社」下象棋。

我喜歡上象棋也不過是小學四年級的事情。偶然在我家裡的書櫥裡發現一個紅木盒子，打開一看，裡邊竟然是一副晶瑩剔透的水晶國際象棋。玩著擺在，就這麼喜歡上了。只是那副水晶象棋少了一顆黑國王。媽媽說沒關係，沒有國王照樣可以下。（二）

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