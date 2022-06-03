李靜容沒想到他能一下子說出這麼多話來，有些震驚地抬頭，盯著他看了好一陣子。她似乎就是在那幾秒中的對視裡，才忽然意識到，原來曹正星已經在自己的眼皮子底下，默默地長成了一個即將年滿十八歲的男人。

她挪開視線，想起來曹正星的生日真的快到了。曹正星沒有說錯，自從出了正河的事，她和曹慶忠就再也沒有對正星的生日上過心。而出事以前，他們僅有過的慶祝，也只是帶著孩子去照相館拍一張生日照。

她感到曹正星的眼光，一直灼灼地聚在她身上，她有點羞愧了。她問：「你想要多少？」

「一千二。」她聽見曹正星說。

她吃了一驚，「怎麼要這麼多？」她問曹正星。

曹正星不說話，還是看著她。

「我做不了這個主，得等你爸回來，我問問他再說。」

「最好快點，我和同學們約好了，這個周末就要過生日。」曹正星小聲說完這句話，然後頭也不回地出門去學校了。

那天半夜，曹正星隱約聽到父母臥室裡傳來的說話聲。他藉著月光看了看錶，已經是夜裡一點半了。他想曹慶忠是不會同意給自己那麼多錢的，自己接下來還不知道要面臨一場什麼樣的風暴 。戚綿怎麼辦？懷孕的事該怎麼辦？他會被開除嗎？戚綿的家人會放過他嗎？

他怕極了，他的身邊沒有一個可以和自己商量的人，他的心情無處訴說。巨大的孤獨感吞噬了他，他用被子把自己緊緊地裹住，蜷縮起來，像個無助的胎兒一樣，發出低沉的、破碎的、嗚咽的哭聲。（三四）