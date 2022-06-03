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企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

流水之上（四）

草白

擺渡的是一位膚色深黝、鬍子花白的老人，戴著一頂破了邊的草帽，門牙處留有一道明顯豁口，說著她聽不懂的南方方言。水波晃動，竹筏也隨之顛蕩，幾次調整方向後，才慢慢向著對岸划去。

到岸了，船夫舉起手，衝著她嘿嘿直笑。小盧這才告訴她，老人是她舅舅，做了三十幾年的擺渡人，「舅舅說，你還是今天第一個上島的客人。」──她注意到舅甥兩人身上有某種一致性的東西，但一時無法說清那是什麼。

她們上了岸，穿過竹林和陡峭的坡地後，來到一條濕漉漉的古道上，兩邊是密集而叢生的灌木，足有半人多高。古道盡頭是一片柚子林，沉甸甸的果實掛在枝上，好似只要伸一伸手就能觸碰到。

村莊位於島中央，被樹木和竹林包圍，和陸上別的村莊並無明顯區別，不過更為低矮、潮濕、破舊，牆體遍布日曬雨淋的痕跡。她低頭走進其中一家，眼前瞬間一片漆黑，好似進入幽深的洞穴。片刻之後，才看清桌上擺著的雞鴨魚肉，似乎剛剛燒好不久，還冒著熱氣。

她聽到一個聲音從角落裡傳來，凝神細視，一個頭髮花白的老太太正坐在床沿上咧嘴笑著，其神情與擺渡的老人肖似。她神情吶吶，喊了一聲「阿姨」，乾巴、短促，舌頭像是被什麼鎖住了。此人便是小盧的母親無疑，不知為了何事邀請她來。

她戰戰兢兢地在餐桌前坐下，看著她們忙前忙後，為她端上各種事先準備好的食物。白熾燈的微弱之光，在物體表面油一樣滑過，並沒有獲得太多光亮。屋內昏暗依舊，而一牆之隔的窗外，萬物明亮耀眼，如火如荼。（四）

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