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蘑菇人（一三）

武陵驛

只是一小片矮矮的樹林，以及一條蜿蜒無盡的山路，伸向山的另一邊，前方不知是何處，總之，不是我們期望的山頂的樣子，這是生命真相。

在山頂，韓到底說了些什麼，我有些暈眩。我們都避開了轟炸廣島不談。只記得他說的是合縣煤礦的逸聞。煤礦上至今流傳著日軍誆騙蘑菇人的許多傳說。比如，礦工們向日軍報告說多次在井下遇見蘑菇人，送來許多鮮美的地底蘑菇。石黑中隊長吃過，很喜歡，他下令礦工拉一個蘑菇人上井，礦工不願意，但他們更害怕日軍。他們拉上來的那個是女的，不會說話，只會呀呀叫。礦場傳說裡講過飢荒歲月，下井採煤的裡面混入過女扮男裝的村女，遇上礦井坍塌，被活埋在井下。礦工們都說石黑留下了蘑菇，卻把蘑菇人送進了監獄

我說，石黑救上來的蘑菇人是啞妹嗎？

韓調轉臉看我一會兒，他說，別當真，中尉。這裡的老百姓特別迷信。

我說迷信不好嗎，他說不好，我們都笑了。

我說，好吧，不管我信不信，你得放個假，好好睡一大覺。

韓說，過去那麼多年，以為打敗日本就是每個中國人堅定尋求的，現在離目標這麼近了，才發現實際上目標還是那麼遠。打敗日本真的是我們的目標嗎？這些年，浴血奮戰得到的那些東西，只不過是運氣好而已。

韓卸下配槍遞給我。我收回手掌，掌心裡除了槍枝，還多了一顆小小的白蘑菇。

他說，開飯時間到了。我餓了。

他轉身大步朝山的另一邊走下去，身影迅速像下礦井似地沉降下去，下面除了黑岩以外，無非是泥土和灌木。天黑前，他變成了一個黑色座標，和山色混為一體。（一三）

日本 監獄

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