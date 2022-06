Hanna Chen/圖

The novel is not the author's confession; it is an investigation of human life in the trap the world has become. ──Milan Kundera

1

「你媽媽病危,在醫院裡昏迷不醒……現在回上海不容易,十四天旅館隔離、七天自家隔離……我會照顧好你媽媽的……你自己看著辦吧!」幾天前,我在微信 裡突然接到沫姨的這段話。

我心焦如焚!媽媽怎麼會突然病危?什麼病?哪個醫院?電話號碼是什麼?

可是一直沒有回音……沫姨正熟睡呢。嗨,這日夜顛倒的距離呀。

我匆匆訂下一張去上海的機票,可是,第二天清晨,航班就被取消了。媽媽病危,而我卻沒機票回去,我一邊哭,一邊在網上到處尋機票……

愛德華值了一夜的班,推門進來時沒有像往日一樣摘下N95口罩 。我忍不住號啕著撲過去,他急得雙手亂揮,失聲喊叫:「不,Amy,不要過來。我不能讓你冒險感染上新冠。我剛剛從醫院回來,那裡有很多帶菌的人。哦,Amy,不哭。你看,這裡還有一張明天起飛的機票,我昨晚幫你訂的,就是為了提防你的機票被取消……Honey……Amy……我想抱抱你,但是我不能……」

愛德華揮著手機 ,口罩後聲音似悶聲春雷。嗨,世界上最遙遠的距離喲。

2

忙亂了三天,我終於上了飛回上海的飛機。

打開愛德華昨天塞給我的新手機,來回不斷地滑著沫姨和媽媽的帳號,任我怎麼滑,沫姨的微信裡總是那幾個讓我心焦心懼的字:你媽媽病危……我一遍又一遍檢查留下的新電話號碼,生怕出錯。我的新手機微信裡只有媽媽、沫姨、愛德華,還有同事茉莉和傑克。做我們這一行的,不管到哪裡,必須與至少兩位同事保持聯繫。

媽媽才五十出頭,身體一直很健康,不但堅持晨跑,還很會燒健康菜,媽媽怎麼可能病危呢?記得大前年夏天回上海,我和媽媽每天到江邊晨跑。我不用電梯,直接從公寓的樓梯跑下二十層。母親用電梯,順便帶上要扔的垃圾和要寄出去的郵件。

黃浦江天色多是灰的,母親在前面跑著,黑色的髮絲飄著飛著,像旗子一樣引導著故意慢兩步的我。江風拂面,帶著媽媽的味兒,沁入肺腑,可以讓我無牽無掛地一直跑到天邊,才不管天邊的灰色是霧霾,還是陰雨,抑或是破曉前的黎明。

有一次,前面飄揚的旗子突然停擺了。媽媽站住,迎面一位三十多歲的女人原地小跑著,臉紅撲撲,氣喘吁吁。媽媽說:「沫子,調皮,幹麼擋我的路?嗯,這是我女兒艾米。」

沫子走近我,上下打量說:「哦,我以為是你的妹子呢?」

她雙手捧著我的臉頰,眼對眼、鼻對鼻地端詳我,周身毛孔發出的熱氣撲面而來。來不及讓我的困窘發酵,她就退了一步,抓住我的手說:「艾米,你的眼睛一邊灰藍,一邊是淺棕色,隱形眼鏡掉落?」

「沒呢,我生來就這樣。」我尷尬地說。

「這幾天有媽媽陪著逛街,開心吧。不過,今天,我得借用你媽兩小時哦!」她又衝著媽媽說:「陳總,你今天十點一定要來公司一趟哦。」說完,沫子像風一樣又跑了,我被她握過的雙手,溫暖濕潤。

母親含笑抱怨:「你沫姨,總是這樣風風火火,三言兩語,話都不說清楚。」

「欸,我聽見了!人家我只說重要的喔。」沒想到沫子轉身回嘴,倒著跑。

「嗨,這個沫子!Amy,你不要太在意,沫姨喜歡你,才這樣親熱對你……」媽媽邊跑邊說,黑色的髮絲在天光下飄揚,江邊綠地生機勃勃。

轉眼就快三年了,恍如隔世。

沫姨是母親的助理,卻與母親情同姊妹。她出生在台灣,來美國上大學,畢業後就做媽媽實驗室的助理。媽媽被公司派去上海,也帶上她。這是媽媽後來說的。她一定是從母親那裡得到我的微信帳號。

媽媽病危,年輕得像我姊姊、健康得像江邊綠地,怎麼會突然病危?什麼病?在哪個醫院?沫姨你怎麼總是這樣三言兩語,話都不說清楚,就毫無音訊,像人間消失了似。

一道影子落在我的手機屏幕上,抬眼一看,走道上站著一位穿著紅色套裝、淡黃翻領襯衫的空姐。她微微前傾彎著腰,離我六尺遠,眼睛卻像沫姨那樣仔細端詳我。我不禁一驚,她要趕我下機?我的新冠測試有問題?可是昨天中國大使館認證的酸檢結果都是負的呀。或許,他們知道我的職業了?可是,連媽媽也不知道我轉行換職業了呀。媽媽、媽媽,我的媽媽病危……我胡思亂想著。

她戴著紅濺黃口罩,看不出來是笑,還是在說什麼。她伸長手,把一本藍皮護照遞給我,手上戴著薄橡膠手套。

我的護照怎麼會到她手裡,她真的要趕我下機。我的心提到喉頭。

「是你的吧?」她問。我點點頭,說不出半句話,怕心會跳出來。

她指了指入門的走道:「在那兒撿到的,收好,小心一點;弄丟了,麻煩可多了。您座桌上有瓶水,密封的,很乾淨。」她把護照交給我,大概也看出來我很緊張。(一)