Hanna Chen／圖

The novel is not the author's confession; it is an investigation of human life in the trap the world has become. ──Milan Kundera

1

「你媽媽病危，在醫院裡昏迷不醒……現在回上海不容易，十四天旅館隔離、七天自家隔離……我會照顧好你媽媽的……你自己看著辦吧！」幾天前，我在微信 裡突然接到沫姨的這段話。

我心焦如焚！媽媽怎麼會突然病危？什麼病？哪個醫院？電話號碼是什麼？

可是一直沒有回音……沫姨正熟睡呢。嗨，這日夜顛倒的距離呀。

我匆匆訂下一張去上海的機票，可是，第二天清晨，航班就被取消了。媽媽病危，而我卻沒機票回去，我一邊哭，一邊在網上到處尋機票……

愛德華值了一夜的班，推門進來時沒有像往日一樣摘下N95口罩 。我忍不住號啕著撲過去，他急得雙手亂揮，失聲喊叫：「不，Amy，不要過來。我不能讓你冒險感染上新冠。我剛剛從醫院回來，那裡有很多帶菌的人。哦，Amy，不哭。你看，這裡還有一張明天起飛的機票，我昨晚幫你訂的，就是為了提防你的機票被取消……Honey……Amy……我想抱抱你，但是我不能……」

愛德華揮著手機 ，口罩後聲音似悶聲春雷。嗨，世界上最遙遠的距離喲。

2

忙亂了三天，我終於上了飛回上海的飛機。

打開愛德華昨天塞給我的新手機，來回不斷地滑著沫姨和媽媽的帳號，任我怎麼滑，沫姨的微信裡總是那幾個讓我心焦心懼的字：你媽媽病危……我一遍又一遍檢查留下的新電話號碼，生怕出錯。我的新手機微信裡只有媽媽、沫姨、愛德華，還有同事茉莉和傑克。做我們這一行的，不管到哪裡，必須與至少兩位同事保持聯繫。

媽媽才五十出頭，身體一直很健康，不但堅持晨跑，還很會燒健康菜，媽媽怎麼可能病危呢？記得大前年夏天回上海，我和媽媽每天到江邊晨跑。我不用電梯，直接從公寓的樓梯跑下二十層。母親用電梯，順便帶上要扔的垃圾和要寄出去的郵件。

黃浦江天色多是灰的，母親在前面跑著，黑色的髮絲飄著飛著，像旗子一樣引導著故意慢兩步的我。江風拂面，帶著媽媽的味兒，沁入肺腑，可以讓我無牽無掛地一直跑到天邊，才不管天邊的灰色是霧霾，還是陰雨，抑或是破曉前的黎明。

有一次，前面飄揚的旗子突然停擺了。媽媽站住，迎面一位三十多歲的女人原地小跑著，臉紅撲撲，氣喘吁吁。媽媽說：「沫子，調皮，幹麼擋我的路？嗯，這是我女兒艾米。」

沫子走近我，上下打量說：「哦，我以為是你的妹子呢？」

她雙手捧著我的臉頰，眼對眼、鼻對鼻地端詳我，周身毛孔發出的熱氣撲面而來。來不及讓我的困窘發酵，她就退了一步，抓住我的手說：「艾米，你的眼睛一邊灰藍，一邊是淺棕色，隱形眼鏡掉落？」

「沒呢，我生來就這樣。」我尷尬地說。

「這幾天有媽媽陪著逛街，開心吧。不過，今天，我得借用你媽兩小時哦！」她又衝著媽媽說：「陳總，你今天十點一定要來公司一趟哦。」說完，沫子像風一樣又跑了，我被她握過的雙手，溫暖濕潤。

母親含笑抱怨：「你沫姨，總是這樣風風火火，三言兩語，話都不說清楚。」

「欸，我聽見了！人家我只說重要的喔。」沒想到沫子轉身回嘴，倒著跑。

「嗨，這個沫子！Amy，你不要太在意，沫姨喜歡你，才這樣親熱對你……」媽媽邊跑邊說，黑色的髮絲在天光下飄揚，江邊綠地生機勃勃。

轉眼就快三年了，恍如隔世。

沫姨是母親的助理，卻與母親情同姊妹。她出生在台灣，來美國上大學，畢業後就做媽媽實驗室的助理。媽媽被公司派去上海，也帶上她。這是媽媽後來說的。她一定是從母親那裡得到我的微信帳號。

媽媽病危，年輕得像我姊姊、健康得像江邊綠地，怎麼會突然病危？什麼病？在哪個醫院？沫姨你怎麼總是這樣三言兩語，話都不說清楚，就毫無音訊，像人間消失了似。

一道影子落在我的手機屏幕上，抬眼一看，走道上站著一位穿著紅色套裝、淡黃翻領襯衫的空姐。她微微前傾彎著腰，離我六尺遠，眼睛卻像沫姨那樣仔細端詳我。我不禁一驚，她要趕我下機？我的新冠測試有問題？可是昨天中國大使館認證的酸檢結果都是負的呀。或許，他們知道我的職業了？可是，連媽媽也不知道我轉行換職業了呀。媽媽、媽媽，我的媽媽病危……我胡思亂想著。

她戴著紅濺黃口罩，看不出來是笑，還是在說什麼。她伸長手，把一本藍皮護照遞給我，手上戴著薄橡膠手套。

我的護照怎麼會到她手裡，她真的要趕我下機。我的心提到喉頭。

「是你的吧？」她問。我點點頭，說不出半句話，怕心會跳出來。

她指了指入門的走道：「在那兒撿到的，收好，小心一點；弄丟了，麻煩可多了。您座桌上有瓶水，密封的，很乾淨。」她把護照交給我，大概也看出來我很緊張。（一）