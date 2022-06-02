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奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

殺死星河（三三）

桑文鶴

戚綿說：「例假晚了十天，我就有點擔心，不敢去醫院，偷偷買了驗孕棒，果然中了。」

曹正星的腦子裡「嗡」的一聲，整個身子都僵住了。這幾個月來，他和戚綿總共有過五次，一直都沒出事。他一直很小心，以為自己什麼都懂了，應該是不會有事的。

他不敢看她，問：「那，那怎麼辦？」

「什麼怎麼辦？總不能生下來吧？」她用自嘲的口氣說。

曹正星沒有說話。

「只能做人流。」戚綿深呼吸了一口，「要去臨城的醫院，一大早就去。做完手術後在旅館裡休息一晚，然後第二天回來。來回的路費、吃飯的錢，還有訂旅館的錢我來想辦法，做人流的手術費你得出。」

「要多少？」

「一千五。我已經打聽好了。」

看曹正星面露難色的樣子，戚綿突然窸窸窣窣地哭了出來。曹正星知道她害怕，恐怕比自己還要害怕一萬倍。

他們定好了，下個星期六，在長途客運站坐最早的一班車去臨城，戚綿已經提前打聽好了一家私人醫院。早上九點半的手術，然後就在醫院附近的一家小旅館裡休息一晚，第二天一大早坐早班車回來。

曹正星在自己的房間裡翻箱倒櫃地找，東拼西湊，把所有的毛票連帶鋼鏰兒都算上，還是只有三百出頭。他沒有辦法，只能找到了李靜容。

「媽，」他叫李靜容，「你能給我點錢嗎？」

李靜容抬起頭看看他，又低下頭問：「你要錢幹什麼？」

「我快過生日了，我從來沒有過過生日。以後變成大人了，也不能再像小孩那樣慶祝生日了，所以這是我第一次，也是最後一次慶祝生日。我想請幾個要好的同學出去吃飯、唱歌，然後我自己也需要一些新衣服、新鞋，還有書。」（三三）

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