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奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

手藝人（全文完）

李東文

那幾個精力過剩的傢伙，不知是上夜班還是晚晚都在外面喝酒胡鬧，總是三更半夜才回家，開門、關門的聲音很大，吵吵嚷嚷，屢屢遭到投訴也不改。

沖澡，熱水從頭頂淋下的瞬間，突然想起趙琦第一次到家裡來的情形，親密過後，兩個人一起洗澡。不知是因為悲傷還是酒勁發作，他雙腿發軟，用手撐在牆上。這個夜晚剩下的時間，他沒法再睡，於黑暗中躺著，好不容易熬到天亮，發信息給趙琦：我將提出離婚。

飛飛放寒假了，整天在蘇勇的工作室玩，跟蘇勇和梅姨越來越親密。做為父親、做為跟自己父親關係不和諧的兒子，蘇強每每看到爺孫親密無間互動，心中頗不是滋味。他想將飛飛帶在自己身邊，但條件又不允許，且不說他有沒有耐心，就說他自己的工作室，又小又雜亂，也不適合幾歲大的孩子在其中玩耍。

還有十來天過年時，蘇強正在埋頭工作，接到蘇勇的電話，說十萬火急，讓他趕緊過去。蘇強還以為是兒子被貨架上的大公仔砸到了，過去才知道梅姨動了胎氣，蘇勇要送她去醫院。

蘇勇整天往醫院跑，蘇鑫正在讀高三，寒假還不到一個禮拜，這會還在學校埋頭苦讀。蘇強只好帶著自己的東西過來蘇勇這邊，一邊做事、一邊看著飛飛。

蘇勇說，梅姨生產以後，他一個人照顧不來工作室和飛飛，讓蘇強搬過來，反正位置都給他留好了。

此時他們站在院子中。蘇強給蘇勇敬菸，自己也點上一根，取了掛在樹上的網撈，撈走浮在水面的落葉。蘇勇工作室有個小院子，院裡有棵很大的橡樹，環繞樹頭，砌有一個橢圓淺水魚池，養著幾尾冬天也不用加溫的錦鯉。（全文完）

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