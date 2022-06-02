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蘑菇人（一二）

武陵驛

我說，我敢打賭在下是第一個到此一遊的美國人。

韓大笑，笑聲戛然而止，撲啦啦，驚飛了無數蝙蝠，蚊蟲為吸到了新鮮血液，嗡嗡歌唱起來。手電筒光圈裡照著一些奇怪的小物件，我湊近一瞧，竟是幾只用過的保險套。

韓撓著脖子上蚊咬的腫塊，轉臉對我說，石黑很守信用。我和他約定，最後一局棋定生死，誰贏誰活，誰輸誰死。他的棋輸了，他必須死。他做到了，保住了日本武士的榮譽。

出洞花費了較少時間，我恢復了一些體力。我說韓，這是謀殺，即便他是日本戰俘，即便你沒有親自扣動扳機。你是軍人，你想過軍法嗎？

他嘿嘿一笑，不回答。

出洞後坡度大了，彷彿快到山頂，但轉過山路，發現只是翻過了一塊巨岩而已。繼續往上爬，山勢險峻起來，日頭開始西沉，陡路兩側均是斜探下峭壁、僥倖躲過炮火的雜樹藤曼。我們略微恐高，不再交談，好節省體力，彼此分擔緘默的重量。

當爬上陡坡，柳州全景在我們腳下。西天的火燒雲似乎不是懸在天上，而是來自於城市的內部。柳江像一條青蛇，企圖咬自己的尾巴，機場拋棄在遠處，像是被咬下來的一節。塵土一路上雖盡顯其可惡，但彼時晚霞為塵土所過濾，在山巒間，形成一團藍幽幽的薄霧。看不到山腳的池塘，但我知道它就在那裡，天天洗淨我們的地方。

一回身，看見一小片樹林，居然逃過了戰火的屠戮；遙遙地傳來了犬吠，似乎越來越接近。我瞬息感覺到了來自天地間造物主的悲憫，口裡喃喃不住禱告。

韓不再興奮，他冷靜下來，向天空展開雙臂說，這裡就是山頂。（一二）

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