薛慧瑩／圖

這是她第四次來這裡了，印象最深的還是與母親一起來的那次，她們在河上划了船，水波碧綠，清澈見底，宛如幻境。船夫告訴她們，河對岸有一座島嶼，上面也住著人，如果有時間，可以上去看看。

後來，母親每次說起那座未曾登臨的島嶼，都覺得可惜，應該上去看看的。她們都是在陸上長大，對島上的村莊總有一種說不出的好奇心。那時，她還對母親說：等你以後住過來，隨時可以去看。

現在，替母親過來的人還是她。G城四季溫潤，一下火車，那種懶洋洋的氣息便撲面而來。她穿行在本地人中間，吃著他們熱愛的食物、打量著他們熟悉的一切，「母親也曾出現在這裡」的念頭一度占據她的腦海。

來G城之前，她和父親攤牌了。

他有權知道母親是一個怎樣的人，也應該知道。她原以為父親會憤怒、震驚，甚至破口大罵，這屬於一個丈夫的正常反應，但他並沒有。她告訴他，母親在G城買了一個小房子，原本打算以後去住的。現在，她要去賣掉它。那一刻，他似乎矇掉了，是認為母親沒有那麼多錢去做這樣的事，還是沒有這樣的魄力，她不得而知。

現在，父親的臉再次浮現在眼前，她仍然一無所知。似乎，父親並沒有那麼震驚，他的反應大概類似於當年她大學畢業，居然放棄優渥穩定的工作，跟隨一個男人去了異鄉，許多年後又悄無聲息地回來。他就是那樣的人，好像只要給他一點時間，什麼事情都能接受。

穿行在G城的街巷裡，她第一次感到母親不在了，再也不用通宵達旦地陪在身邊，看著她掙扎受罪。她是自由身了，想去哪裡就去哪裡。可她又能去哪裡，就算走在這個她和母親共同選定的城市裡，又如何。這陌生的小城並沒有留下母親生活的痕跡，就算有，也只是做為一名遊客的足跡。

她們並不屬於這裡。

那天晚上，她沒帶手機 就出門了，原本只想隨便走走，不想居然迷路了。陌生的街巷成了迷宮，鱗次櫛比的房屋是迷宮裡不斷出現和消失的牆體。某一刻，她感到自己怎麼也找不到來時的路，好像酒店在一場大霧中徹底消失了。

回到房間已是凌晨，手機裡躺著好幾條未讀信息，都是小盧發來的。對方告訴她，看中那個房子的就是她本人，因為實在不好意思與她討價還價，希望她不要介意。「價格方面如果實在不能讓步，我也能理解。」

她的腦海裡慢慢浮現那個女孩的臉，她擁有此地女性頗為典型的長相，小麥色肌膚、高顴骨、眼窩深邃、骨相突出，讓人想到嚴肅、勤奮、克制等詞語。出於好奇，她翻看了她的朋友圈，但除了工作動態，並無任何私人生活的展示。這個女孩是她在這裡唯一認識的人，但她對她一無所知。

第二天上午，她們在約定的地點見面。合同早已擬好，她粗略看過一遍後，馬上簽了字。房價 在原先擬定的基礎上，又主動做了一些讓步。她只求快點脫手。小盧一臉欣喜，一個勁兒地向她道謝。餘下半天，她們由仲介領著去房產局、銀行、辦證中心辦理各種手續，很快就全部搞定了。首付款拿到了，剩下的尾款待銀行審批通過後，一個月左右也會到帳。

手續辦妥後，她們坐在街頭喝著當地特產──桂花烏龍茶，她有如釋重負之感。

小盧忽然說：「我媽想請你吃個便飯。」

她感到意外，也有些為難。

「老人家想要當面謝謝你，還有重要事情……要和你說。」小盧忽然低了頭，好像觸到什麼隱私 或痛處。

她有些疑惑，不知道她們要告訴她什麼事。

更讓她意外的是，她們一家就住在新房對面的小島上，中間隔著一條江。她想起母親當年說過，想去江那邊看看──上天最終把機會給了她。

那天，她吃過早飯，早早來到江邊。馬上就要離開了，或許以後再也不會來這裡了，她沿著江岸，往下游走去。這世上江河那麼多，命運卻將她和母親帶到這裡，她不知道這其中暗藏著什麼玄機。她仍在人世行走，自然無法洞悉事情真相，或許母親已經知道，正默不作聲地看著她。她的母親儘管知道一切，但不能告訴她，任何屬於死者的榮耀既不能被轉讓，更不能讓生者占有。死者不能回頭，就像江河不能倒流，這是萬物運行的規律。

清晨的江面異常寧靜，流水聲極輕，兩岸的草樹山石時而籠在一團白霧裡，時而清風滌塵，雲開霧散。她分明感到世界的虛幻，所有事實在流水面前都顯得虛幻。她熟悉這種感覺，就像在山野露營，只有星光和瀰漫的夜色，山下世界成了另一處人世光景。（三）