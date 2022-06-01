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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

殺死星河（三二）

桑文鶴

調出監控來一看，取錢的是個留著平頭的半大小子，看起來也就十四、五的樣子。調取一路的攝像頭拍下的監控，確定了孩子住在七俁路的一個舊小區裡。聯繫了當地的派出所和居委會，片警很快就認出了那個男孩，說那是個問題少年，家裡是單親家庭。他爸死得早，他媽也管不住他，在學校裡老是惹事打架，下了課就和社會上不三不四的人混在一起。

曹正星跟著派出所裡的人去了男孩的家裡，眾人苦口婆心地勸了好半天，男孩才支支吾吾地說：「卡是宋哥給我的，錢也是他讓我去取的。」

男孩口中的宋哥叫宋新松，是個沒有什麼正當職業的閒人。調查下來才發現，是蒙歡同母異父的弟弟。一開始曹正星只是覺得這個名字好像在哪聽過，後來見到宋新松照片的時候，他吃了一驚。自己原來見過他的，那是在醫院，自己提著果籃，做為曹正河的家屬，向受害者表示慰問和歉意。只是那個時候，他被曹正河打得鼻青臉腫，臉略微有些走形。

曹正星記得自己曾經問過曹正河為什麼要打人，曹正河當時眼皮也沒抬地說：「就是看那人不順眼嘍。」

他現在意識到，這件事可能沒有那麼簡單。

9

離曹正星的十八歲生日還有兩個星期的時候，戚綿找到他，說自己懷孕了。他震驚地望著戚綿，心底期待她在下一秒就會調皮地吐吐舌頭，然後說：我是騙你的。可戚綿沒有，反而從書包裡取出了一個東西遞給他，說：「你看看這個。」

他們並排坐在公園的長椅上。曹正星感到自己握著驗孕棒的手在微微地發抖。他沒看戚綿遞給他的驗孕棒說明書，他明白那上面的兩道紅槓是什麼意思。

他聲音低低地問：「有多久了？」（三二）

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