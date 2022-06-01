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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

手藝人（五）

李東文

他突然想起，自己跟飛飛一樣大時，總坐在蘇勇的膝上幫他擠痘痘。

蘇勇看到蘇強擠痘不免感慨，說年輕真好，頻頻勸他多喝點，喝好了，心就不再煩惱。蘇強說：我不煩惱，現在不知有多逍遙。蘇勇也是喝得有點多了，說：你都快離婚了，能逍遙才怪！蘇強說：恭喜你又要當爸爸了，你應該多喝點！

蘇勇扭頭望望那邊的妻子和孫子，說每每想起以後飛飛有個小姑姑或者小叔叔，他就開心到不得了。蘇強「哈」的一聲笑起來，說我都要離婚了，你還說這些，簡直就是拉仇恨。

「過不下去，那就離唄，」蘇勇說，「離婚也沒什麼，以後找到合適的再結咯。」

蘇強望著父親半晌，說：「你當初跟我媽離婚，也是因為過不下去嗎？」

「不是──」蘇勇被嗆了一下，說：你媽的情形你也知道，她有很嚴重的心臟病，連煮飯都很困難……

「不說了──」蘇強突然站起來，喊飛飛回家。

飛飛不肯跟他走，他也不堅持，自己拍拍屁股走人。

梅姨過來，小聲問蘇勇要不要送送蘇強。蘇勇說，他只是心情不好，沒喝高──反正不遠，自己能回去。

蘇強家離工作室也就兩三里地，是蘇勇還在單位上班時，工藝美陶廠分給他的福利房。離婚時給了蘇強母親，現在登記在蘇強名下。

酒放大了蘇強的情緒，經過洗浴中心，想也不想進去了。諮客告訴他，技師忙，可能要等五十分鐘左右，他扭頭就走。回家打開電視，十分鐘不到關了，和衣倒在沙發上睡了過去。

不知睡了多久，被門外的聲音吵醒。看看時間，剛好凌晨。隔壁的鄰居早幾年搬走了，房子租給幾個二十來歲的孩子。（五）

心臟病 福利

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