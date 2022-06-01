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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

蘑菇人（一一）

武陵驛

1945年8月9日，柳州，中國

親愛的羅蒂：

石黑死後，僧人去戰俘所做法事驅邪，韓邀我一起爬山。

酒店的後山，越往上攀爬越會明瞭，這座山完全被炮火毀了，樹林盡焚，取而代之的是，裸露的山石和長勢卑微的灌木。

我扶住一塊山岩，停下喘氣，問他石黑死時去哪裡了，韓說哪兒也沒去，在山上看風景。

看什麼風景？看日機丟炸彈？山中的光線不好說，看不清他的臉，我控制不住自己的脾氣，把他拉近身邊。他的眼白露出較多，那眼神和死前的石黑非常像，我意識到他們兩人長得也有幾分像，是中國人長得像日本人，還是日本人長得像中國人，真不好說。但兩人的氣質截然相反，石黑堅強而陰鬱，韓則浪漫而狡黠。此刻，韓副官同我一樣爬得汗流浹背，卻像敢死隊衝鋒前那樣興奮異常。

你們不是棋友嗎？他死了，你連面也不露。我說。

韓大笑，笑得太急、太神經質，猛烈地咳嗽起來。他向我瞞著什麼。

我說，你必須對我說實話。石黑說你約他下了最後一局棋，為什麼說是最後的棋呢？難道他的死和你有什麼關係嗎？

山上除了碉堡工事，還藏有許多陰暗潮濕的洞穴。我們沿滑溜溜的石階，鑽進一個山洞，手電筒光打在水漬斑斑的洞壁，不是發現地層結構，就是照亮一些岩壁文字。韓盡量岔開我的話題，他告訴我那些並非是興之所至的塗鴉，而是古代中國人對山川風物的崇奉祭祀，你在寺廟裡的善男信女身上找不到，但在山洞的幽暗裡到處都是，中國人的真實信仰。

我們跌跌撞撞，鑽入一個更陰暗的岩洞，數尊損毀的佛像歪倒在地。（一一）

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