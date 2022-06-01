薛慧瑩／圖

除了炊具，她把能帶的東西都帶上了，衝鋒衣褲、抓絨衣、羽絨服、排汗內衣、快乾衣褲，還有帳篷、睡袋、防潮墊，一應俱全。

如果去不了四姑娘山，G城附近多的是名山大川，那些喀斯特地貌、岩溶景觀，當年母親見了都連連驚呼：「世上竟有這樣美的地方，人好像真的在畫中。」──或許可以成為她的戶外露營地，為什麼不呢？

一路上，火車穿山越江，穿過荒野、城市和人群，把世界一股腦兒拋在身後。她沉浸在旅途的恍惚感中，好像過去的時間正以肉眼所見的形式一寸寸後退，而她毫無留戀之意。火車載著她，向著此行的目的地──那間只待過十五分鐘的公寓房行進。

當年交房時，母親因摔跤跌斷骨頭，沒有去成。那次，她在屋子裡匆匆拍了幾張室內照，還站在陽台上拍到江岸的輪廓和遠山的邊緣線。一個沒有任何裝修的毛坯房，卻能看見世上最美的風景。買它的人大概不會在意這些吧！他們在意的只有價格，貧窮讓人們對所有含有價碼的東西都心存畏懼。她自己何嘗不是如此，她的母親又何嘗不是如此。這是生命中唯一的一次，她的母親像個闊人那樣一擲千金，最終卻被證明只是一場空。

上車後不久，小盧便發來微信 ，約了見面時間和地點，並告訴她一些注意事項。可她最關心的還是價格。

問過了嗎？對方願意出多少錢？

別急，還在談。

可不能太低了，差不多就那個數吧！

嗯，知道的。

畢竟我們已經虧很多了。

嗯，知道的，見面再聊……

G城以旅遊業為主，疫情 衝擊下，市場一片凋敝。她的房子位於遠郊，更是門可羅雀。事先，她了解過，那個城市很多導遊和餐飲服務員，都改行做快遞員或直播帶貨了。或許，買這個房子的人，就是某個倒楣的導遊，或餐飲服務員，還可能被女朋友逼婚。

她決定處理掉這個房子，這個念頭在母親死後越發強烈，好像它瞬間就成了燙手山芋，變得一文不值。曾經有過的，那種強烈的、占有一個實物的念頭早已被驅散殆盡。因為不可、不可能，而徹底放棄了。

這幾年，她為生活奔忙，還不曾有白日裡的八個小時可自由支配。她打開行囊，準備安安靜靜地看一會兒書。除了羅伯特‧麥克法倫的《深時之旅》、《古道》外，她還帶了維吉尼亞 ‧吳爾芙的《一間只屬於自己的房間》。這書還是她很多年前買下的，當初從書架上選中它，僅僅是因為書名。裡面的內容一次也沒讀過。

她打開書頁，就像闖入一個熟悉的舊房間，想起很多年前做過的夢，總是和錢、和房子有關，夢見地上掉了很多、很多錢，怎麼也撿不完，夢見自己走進一間窗明几淨的屋子裡，裡面有白色窗簾、寫字檯、床、床頭櫃、洋娃娃、粉色公主裙，每一樣東西都溫暖明亮，愛不釋手。每次都是相似的場景，都與錢、與房間有關。連夢裡都知道這是夢，是假的，根本無法將寶藏帶到夢境之外，根本無法占有任何實質性的東西。好幾次，她在那樣的夢中失聲痛哭，醒來時眼角還殘留著淚水。最近幾年，自從帶著帳篷，在荒坡和岩石上都睡過之後，她就很少做那樣的夢了。

那次，在醫院裡，母親臨時換了病房，沒有陪客床位了。她找了一張席子鋪在地上，倒頭就睡。

醒來後，母親看著她，安慰地說：沒想到你在這樣的地方，還能睡那麼香。那段日子，她連坐著也能睡著。

母親去世後，她的第一個念頭居然是終於可以安安靜靜地睡上一覺了。就算這個世界馬上就要被毀滅了，她也要睡上一覺再說。

最後那段時間，他們來醫院看望母親，都不敢看她的臉。連父親也躲在後頭，背著她偷偷抹眼淚。他們被母親的模樣嚇倒了，飽滿的臉頰硬生生消退下去，骨頭從裡面戳出來，好像隨時可能戳破表皮，露出猙獰的白骨。只有她，給母親洗臉、梳頭、擦身，一切如故。好像無論母親變成什麼模樣，她都有辦法讓自己接受。

母親唯一一次提及那個房子，是在某次轉院之後，遠山的輪廓出現在病房前，就像一幅畫。母親扶著窗框，腫脹的雙腿不住地抖動著，仍堅持站了好幾分鐘。沒過幾天，母親要求轉到大樓另一側的病房，寧可對著熙來攘往的門診大廳。

抵達G城已是晚上八點多。她找了一家旅店住下，想著第二天簽完合同，最多再待一天，就可以回去了。（二）