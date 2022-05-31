可回回兩人過夜，蒙歡總趁自己睡著了以後，翻自己的兜把錢包裡的錢都拿走，還解鎖過他的手機，把他微信 裡的錢都轉到她自己的微信裡去。每次事後發現，蒙歡要不然就撒嬌，要不然就哭鬧。自己也不想跟她一個女流之輩太計較，所以就算了。後來他對蒙歡也厭倦了，兩人就斷了。

曹正星問他：「你說她偷了你的銀行卡，是怎麼回事？」

男人垂頭喪氣，「我是個給大老闆開車的司機。卡是老闆放在我這的，上面有二十萬。平常就是車的保養維修，或者有什麼需要用錢的地方，就從這卡裡取。我們老闆有潔癖，從不讓外人坐他的車。我和蒙歡好的時候，蒙歡也只坐過那麼一回。我平常也不用這個卡，也不想隨身帶在身上，就一直放在車上。這幾天我聽公司裡的人說，老闆要把公司賣了，然後全家移民 去加拿大 。老闆有個女兒在加拿大讀書，他自己最近一年，也老是往加拿大跑。所以我覺得他要移民這事，八成是真的，我就有點擔心了。」

「擔心什麼？」曹正星問。

「我動過那卡上的錢，差不多五萬。我東拼西湊，弄到了五萬，想趁老闆清算查帳前，把這個窟窿給補上，可卻發現自己死活找不到那張卡了。」

「那你怎麼就知道是蒙歡拿的？你們不是已經分手了嗎？」

「除了她還有誰？她本來就喜歡偷東西，而且也只有她坐過我的車。」

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警方聯繫到了卡的戶主，解釋了前因後果後，戶主配合警方一起去銀行，查了卡裡的交易情況，發現果然在十月五日，在南郊的一個自動提款機上有取款的記錄。可取款人連續試了好幾次密碼都不對，所以也沒有取出錢來。

十月五日，曹正星想，那是確定蒙歡被害後的第二天。（三一）