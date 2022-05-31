梅姨說：都是些手機 害的，一會一個主意！我們年輕那會，說好怎樣就怎樣，不會變來變去。現在蘇鑫讀高三，一個月才能回家一次，回家凳子沒坐熱又去外面浪，令父母心裡不大舒服。

很難得的，蘇強跟梅姨開玩笑，說這蘇鑫怕是戀愛了。梅姨以前沒往這方面想過，這會愣了愣，說：是呀，真有點像呢！我說最近這傢伙怎麼怪怪的！蘇勇說，上次蘇鑫月考成績降得厲害，原來是戀愛了。

蘇強本來只是開玩笑，沒想到撕開了窗戶紙。他倒是挺喜歡這個弟弟，覺得他又單純、又健康，像個強壯版的憨娃娃。

菜都擺上來了，好不豐盛。自從妻子離家而去，飛飛大多數時候在爺爺這邊，蘇強自己不是吃外賣，就是隨便弄點什麼糊弄一下肚子，看一眼桌子便已垂涎欲滴。

梅姨給父子兩個斟酒，給飛飛和自己倒果汁，又給蘇強也倒一杯，再加一碗湯。蘇強表面上不說什麼，心裡有些感動。每次到這裡來吃飯都這樣，梅姨把自己有的，全都拿來給他，而且還很殷勤，好像他是個需要精心照料的病人。

有時蘇強也想，自己快三十歲的人了，能不能拋開嫌隙向前看？起碼跟梅姨和蘇勇說聲謝謝。由於他要嘛沉默寡言、要嘛埋頭工作，令到飛飛不敢太過靠近他，想方設法留在蘇勇和梅姨身邊。

飛飛很快就吃飽了，想玩泥巴。梅姨匆匆吃完碗裡的，帶他去捏小胖虎。梅姨原本是蘇勇的徒弟，跟著蘇勇浸淫了這麼多年，也是個陶藝高手了。

酒有點上頭，蘇強臉上幾顆痘痘又痛又癢。趙琦離家，他臉上的痘痘雨後春筍，倒是讓他看上去年輕了不少。（四）