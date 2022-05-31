等待之所以漫長，因為日軍飛機在他們頭上去而復返，奇怪地轉了好多圈，沒有掃射，也沒有投彈，像是履行什麼儀式，終於，擰身飛走了。

日本 戰俘們起先尚能保持那種什麼都能忍受的平靜，喉嚨裡壓抑著汩汩聲響，猶如耳朵眼裡塞著棉花，聽見地洞深處狐狸的悲鳴。

終於，不知是誰在小聲念叨：石黑君在哪裡？

沒人接茬。石黑沒死。但所有人都遺忘了他，他沒有趁空襲越獄逃跑，而是用床架上取下的一枚鏽蝕的大鐵釘，劃開了自己的肚腹，親手把腸子扯出。他跪倒在地，大聲喘著氣，一直苦苦熬到天黑，才斷氣，他死得正是時候。消息傳來，廣島被炸，蘇聯向日本宣戰。看守所的氣氛十分詭異，中國士兵沒有歡呼雀躍，日本戰俘也沒有捶胸頓足，周圍的人都垂手對著奄奄一息的石黑，每個人的表情肅穆冷淡，似乎都在默哀，一個日本軍人死得其所，這名天皇的武士到了只欠一死的地步。石黑自裁後，身子特別輕，像是極度疲勞之後虛脫的那種輕，身上散發著濃烈的腐敗味，身下一汪紫黑色積血，叮滿了蒼蠅，被我畫筆描摹過的深邃眼睛大睜著，依然死盯著天花板上的某點。

看守長見慣了死亡，但沒見過這種殘忍的死法，他以手背不斷擦汗，站得離死屍盡量遠，在死亡原因一欄中填寫了「霍亂」。他沒布置屍檢，戰爭死個把日本鬼子不算什麼，吩咐士兵把石黑拖出去火化了。

大量平民喪生在廣島核爆炸，這是震驚人類歷史的大事件。日本人為他們的侵略行徑得到了報應，但我們並不是那麼高興。抱歉，死亡擄走了幽默感，今天就寫這些個字，保證今後寫一點讓你高興的東西。

吻你。

盧‧德克斯特（Lou Dexter）（一○）