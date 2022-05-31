薛慧瑩／圖

她決定去一趟G城，離家一千五百公里，坐高鐵需要八個半小時，比去首都還遠。她去過那兒三次，第一次是與母親同行──那是母親生平第一次乘飛機，坐在機艙裡靠窗戶的位置，大地在雲層之下若隱若現。母親見證了飛機從滑翔、升空、雲端 平緩飛行及降落等全過程，那是她一生中僅有的身體脫離大地的時刻。

她不知道母親在醫院的最後時光，是否會想起那次空中航行。

此次去G城，便是處理與母親有關的房產。三年前，她們在那裡旅行時，沿街看到某房產公司的廣告，怦然心動。那個房子靠近一條著名江河的中下游，此前它奔騰數千公里，沿途跨越不同省分，經歷激流險峻、浪遏飛舟，流到此處已是一副安詳、幽靜的模樣。

G城被群山環抱，站在那房子的陽台上既可眺望江水，也能平視遠山。山水之間，地形開闊，有高低錯落之美，宛如一幅緩緩打開的古代山水捲軸。

如果以後真的住到那裡去，晚飯後去江邊走走倒是不錯，而生活在一個沒有任何朋友或熟人的小城，大概也是一種特別的體驗吧。不知為什麼，無論是河邊散步，還是居室獨處，腦海裡並沒有母親的身影。她很難想像在那樣的時刻，還要與母親生活在一起，還要顧及她的情緒感受。

母親那邊大概也是如此吧，即使在平穩的婚姻生活中，她也經常口出狂言，說自己總有一天是要離家出走的，等她和妹妹長大了，就這麼做。但母親又否認要與父親離婚，好像離家出走與離婚沒什麼關係，她只是厭倦了一種生活，就像魚類在水底待久了，需要浮出水面透透氣。

在G城，母親加了售樓小姐的微信 ，並帶回樓盤資料及戶型圖。她跟母親說，如果以後真的想去，還是住酒店合算；多占一處房產，多一個麻煩；毛坯房又不能出租；地處偏僻，增值空間極為有限。總之，她列舉各種弊端，想讓母親死心。

她不知道後來發生了什麼，最終讓母親做出那個決定。那還是旅行歸來，三、四個月後，母親給她打來電話，請她幫忙去辦手續。等交了房，她要親自過去。很少有人會把旅途中遇見的地方變成自己的家，況且母親向來不是一個容易衝動的人，此前雖嚷嚷著要離家出走，但從沒這麼做過。

這一次，母親好像鐵了心。她的理由是，擁有一間獨屬於自己的房子是多年夢想，恰好它的價格又是自己可以承受的，為什麼要放棄呢？

「沒錯，它很便宜，越是便宜貨，越容易砸在手裡。」她叫嚷著。

「我不管，反正這些錢都是我自己賺來的。」母親賭氣地說。

「你又不會真的去住！」她衝母親吼道。

「誰說我不會去住，就是為了以後要住才買的呀。」母親振振有詞。

「那麼遠，你真的打算一個人去住？」

「當然是一個人住。我早就想一個人住一陣了。如果哪天習慣了，就真的一個人住算了。」

面對母親的固執，她氣急敗壞，又無可奈何。那一刻，她完全忘了那條河流，她們誰也沒有提及它，似乎它並不存在。而父親對此更是一無所知。他不知道母親要買房子，更不知她籌備著有一天要離開這個家。即使他知曉這些事，也只會嘿嘿一笑，根本不以為意，一個逐漸老去的女人能去哪裡呢？

「她要是想離開我，早就離開一百次了。」他總是這麼說。那時候，父親剛剛退休，天天找各種小魚塘釣魚，家中大小事情一概不管。

母親把房產銷售的微信推給她，就是那次在售樓部接待她們的，姑娘姓盧，不像別的房產銷售那麼急功近利，催促她快快簽字，還說如果僅僅是投資，並不建議買──這也是她的想法。這讓她對這個女孩不由多了幾分信任。

幾個月前，母親去世後，她給小盧發微信，想賣掉那個房子，讓她找個仲介掛一下。小盧讓她再等等，過幾年等邊上的產業起來後，或許會好一些。可她不想再等。三天前，小盧忽然聯繫她，說有人看中那房子，只是價格方面，能不能再商議一下。

那時，她的裝備都已齊全，準備去登四姑娘山。團隊和微信群也已組建好，有人已提前一個禮拜等在那裡。她已經兩年多沒出門，疫情 和母親的事，縛住了她的手腳。有段時間，她甚至覺得自己這輩子再也不會出遠門了。可母親的喪事一過，她就想出去。最終，她決定帶裝備去，如果事情進展順利，可直接飛過去。（一）