老太太很是抗拒，口氣由悲轉憤，她說：「那個賤人老公剛死一年，就迫不及待地再嫁，嫁過去不到一年，就又生了個兒子。誰知道是不是原先丈夫還在世的時候，就和姦夫勾搭上了。小歡在她那住了不到半年，瘦成個皮包骨頭，身上青一塊、紫一塊的。要不是我把小歡接過來跟我過，那孩子當年就得死在她手裡頭。」

曹正星問：「那她現在在哪裡？」

「死了，大前年就沒了。好像是肚子裡長了個瘤子，死前受了些罪，這也算是老天開眼了。」

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蒙歡的社會關係複雜，光是手機 通訊錄裡就有三百多人，還大部分都是男性。只是排查這些人就得費些時日。曹正星知道，這件案子怕是沒那麼容易破。況且還牽連到最開始的那兩起冷案。電視節目播出的那些迅速鎖定連環殺手的案子是少數的情況，看電視的觀眾是處在上帝的視角，所以前因後果看下來，好像也沒有那麼複雜。但做為尚處在迷霧中的破案人來說，現在的情況就好像是被蒙著眼睛，在烏漆抹黑的窄巷子裡亂撞，不知道巷子的出口在何方。

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直到半個月後，蒙歡工作的KTV老闆給警方打電話，說有個男的突然來KTV裡找蒙歡，說蒙歡這個小婊子偷了他的銀行卡。KTV裡的人小心翼翼地告訴他蒙歡已經不在這裡了，他還不相信，說一定是蒙歡故意躲著他，一直罵罵咧咧的。經理找了幾個人拖住他，然後報了警。

曹正星和同事趕過去，把人帶回了所裡問話。這男的知道蒙歡被殺的消息以後，直接嚇傻了。他說自己和蒙歡好過一陣子。蒙歡一直手腳不乾淨，說是談戀愛，自己對她也很大方，已經在她身上花了不少錢了。（三○）