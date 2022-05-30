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陀飛輪（全文完）

凌嵐

那是一個長長的好萊塢特寫鏡頭式的接吻，光線像鏡頭那樣定格在那只手錶上，帶「陀飛輪」的寶珀，手錶外緣鑲嵌的碎鑽石玲瓏閃光，拼出一個心形。基妮的心，被她戴在手腕上。好萊塢式接吻後，基妮又親了我們每一個人，禮節性的親吻。

「為什麼一定要戴錶呢？」我脫口而出，問出這個縈繞在心頭的問題。

「這錶可以賣不少錢呢。我演出掙的錢都存在我媽那裡，我只有這只陀飛輪。」基妮道。

萊恩插嘴道：「基妮隨時都想離家，戴錶等於隨身帶了一筆錢。親愛的基妮，我說的對吧？」

那瓶酒喝完，我們完全被酒精打倒，沒有一個人再想出去跳舞。我們互相擁抱著，倒在一起打瞌睡。凱文的頭在奧黛的胸口，她的舞裙已經被扯開，露出半個胸……我們身體裡的熱力從層層的衣服裡透出來，像火爐一樣彼此燒著。唯有基妮那裡是一片蔭涼，我感覺不到有熱量從她那裡輻射出來。

我把手伸過去，抓住她的一隻手，把她的手指含在嘴裡。這時萊恩和她已經完全醉倒，她被單一樣的裙子也被捲起，堆在腰際，舞鞋踢掉，我的手摩挲著她的雙腿……啊，那個五月的下午，羅賓走進浴室把她從水裡撈起來，她真的還活著嗎？

體育館的地板縫裡，傳來愉快的窸窣聲，是成群的老鼠在地板和牆壁後的管道中跑來跑去，好像在舉行另外一場畢業舞會。那個更狹窄、更幽暗的空間是另一個宇宙，散發出生命的熱氣和腐臭。牠們窸窣叫聲和腳步聲清晰可聞，老鼠們在大笑。

我在睡夢裡聽到一聲聲驚雷，那聲音好像是舞會勁歌的鼓點，也好像來自於我們體內。猶如一個個漩渦從鴻蒙之初甦醒過來，在我們的身體裡飛速旋轉著、湧動著。那是一個個永恆不止又轉瞬即逝的飛輪，朝我們壓迫過來，吞噬著我們正在長大的身體。（全文完）

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