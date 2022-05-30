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租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

蘑菇人（九）

武陵驛

借助懂英語的其他戰俘，我問他是不是管過合縣煤礦，他歪頭盯著天花板上滲水的地方。我又問他是不是聽說過礦井底下發現蘑菇人的事，他遲疑地看了我一會兒，又盯著天花板裝傻。我要求他開口，他像塊石頭，固執地拒絕。他留給我唯一的藉口是說他沒空，韓君約了他下棋。我一把揪住他的衣領，他無所謂，將眼光鎖定在天花板上。湊近了，真受不了，他全身臭得像具腐屍。我吩咐看守快快給他洗澡。

走出戰俘所，我才感覺到有什麼地方不對頭，但卻想不明白。我覺得自己反應十分遲鈍，我覺得這事跟韓有關，但我搞不懂他與石黑之間到底發生了些什麼。

傍晚暴雨傾盆，目力所及的地方出現了一個個小湖泊，看來受災面積不小，我得出去找人幫忙，加固一下新屋頂。祈禱雨快停。

祝你一切安好，愛你。

盧‧德克斯特（Lou Dexter）

1945年8月7日，柳州，中國

親愛的羅蒂：

石黑有吾死了。

他死了，我才醒悟，石黑當我面說過的話是「我們的最後一局棋」。石黑預感到了他的死期，他在我逼問他蘑菇人的事的那一刻，就沒打算活下去。所以，那是他和韓的最後一局棋。

他的死亡經過是這樣：上午，三架日軍轟炸機飛過雲天，在飛機和雲朵之間的空隙當中，可以看見微弱燃燒的橙色光焰，日頭像一隻追逐光明的飛蛾，很快被盤旋回來的日機覆蓋，日軍轟炸機的發動機呼嘯聲徹底降服了地上人們的本能。誰也沒發現防空洞裡少了一個人。（九）

暴雨

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