王幼嘉／圖

趙琦發信息說她母親生日、家宴，讓蘇強什麼時間，帶飛飛到什麼地方。蘇強信息回到一半，猶豫片刻放棄了。倒不是他不願意趙琦帶飛飛回娘家，是心中膩得慌。自從發現趙琦顛三倒四，他就開始憋氣，不理不睬。

後來蘇強提出離婚，大家好聚好散。但趙琦不知怎樣想的，打死不肯離，只是從家中搬了出去。他們如果此時離婚的話，其實也簡單，除了兒子的撫養權，沒啥好爭的。因為他們還很窮，所謂家產，是一屋子不值錢的舊家具，他們住的房子，是蘇強母親留下的，存款少得可憐。蘇強吃準了趙琦無心照料兒子，就算有，做為建陶廠的銷售，也做不到，她大半時間都在應酬，或者去外地出差。

過了挺久，蘇強已經開始做事了，趙琦打來電話，還是說那事。蘇強說；今晚天黑前，你直接去我爸的工作室接飛飛。夫妻兩個已經不願意相見，讓蘇強十分難受。

他實在不明白，已經到了此般田地，趙琦為何還不肯離婚。趙琦又問能讓飛飛在外婆家住多久，蘇強說；隨便，你若是有興趣，可以一直留著他。趙琦受不了蘇強的揶揄，掛斷了電話。蘇強是個記仇的人，如此對待蘇勇，亦如此對待趙琦。

不太嚴格地說，蘇勇是兒子的媒人，雖然他的兒子並不承認此事。趙琦還是個小姑娘時，在蘇勇的工作室做事，屬於機動性的工作，新貨出窖後負責更新主頁，平時照師傅做的樣捏泥巴或者上釉。做事踏實、靠譜，話少，而且總是笑咪咪的。蘇勇喜歡這個姑娘，也吃準了蘇強喜歡，費煞心思給兩個年輕人創造機會，促成了愛情、促成了婚姻。

趙琦生完孩子恢復得不錯，比做姑娘時添了點女人味，經朋友介紹，給建陶廠做銷售。佛山石灣就那麼點大，這頭是工藝美陶，那頭是建築陶瓷，盤根錯節，熟人朋友很多。建陶銷售的利潤 空間大，找對了路子等於每天往家裡搬錢。但有一點，並不是每個人都吃得消這份工作，因為應酬頻繁，不是應酬客戶，就是應酬自家老闆。

趙琦很快就上手，掙錢多了，見過有錢的老闆多了，對藝術的癡迷少了。回頭再看枕邊的蘇強就不順眼了，不明白自己以前為何會看上這個呆子。

蘇強雖然是主動提出離婚的一方，心中卻是十分忐忑。受父母古怪關係的影響，他嚮往平穩安寧的家庭生活，「離婚」一詞折磨得他不輕。母親去世後，他覺得自己孤苦無依，好不容易有了個妻子，有了孩子，現在妻子卻漸行漸遠，他越來越覺得這樣的妻子是根帶毒的刺。他覺得無助，而且無助的感覺遠勝憤怒。但他又想，孩子這麼小的時候沒有了媽媽，會不會太可憐？我起碼到了高中才沒有媽媽的。

蘇勇剛剛賣掉了「李白」、「杜甫」、「姜子牙」等等幾個古代名人公仔，心情愉快，過來邀請蘇強晚上過去喝酒。蘇強說不想動，也不想喝酒。蘇勇見到蘇強臉色有些陰沉，特意用輕鬆的口吻問他：是不是遇到什麼困難了，需不需要幫忙？蘇強扭頭瞅瞅，搖搖頭，連話也懶得說。

蘇勇又說，今天其實是蘇鑫生日──請了幾個同學到工作室玩，託蘇勇來請蘇強一會也過去。

蘇強說：好吧，我等會過去。然後又說了趙琦要來接飛飛的事。

蘇勇聽罷，扔給蘇強一根菸，轉而離開。小時候蘇強覺得蘇勇身上帶有點流氓氣質，現在這種感覺更加明顯。

天將黑，梅姨過來喊蘇強吃飯。蘇強乖乖跟了過去。他有時會給蘇勇擺擺臭臉，從不曾在梅姨面前放肆。

那邊工作室，卻只有蘇勇和飛飛在。爺孫兩個正在給豬八戒上釉。趙琦剛才打電話給梅姨說今天忙，明天再來接飛飛。蘇勇沒好氣地說，蘇鑫問他要了點錢，請同學喝奶茶去了，還帶走了生日蛋糕，去奶茶店跟同學分享。剛才又打電話回來說，跟同學去看電影 ，不回家吃飯了。（三）