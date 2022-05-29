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殺死星河（二九）

桑文鶴

她說都怪自己沒本事，不能給孩子提供好的條件，也沒能力管好孩子，所以孩子才總是犯錯。她說小歡這孩子可憐，三歲不到親爹就死了，母親改嫁，後爹又對她不好，後來只能跟著我過。老人絮絮叨叨的，曹正星和同事一時間也插不上嘴。

他四處看看，這家裡也就一間屋，家具都是陳年老舊的樣式，西南角放著一張床。想必蒙歡每次回到這個家，還要和奶奶擠著睡這張床。

猶豫了半天，曹正星還是不得不把蒙歡的情況說了。果不其然，老太太當場腿軟，昏了過去，幸虧他們提前扶著老太太在床邊坐下。救護車來了以後，曹正星陪著老太太一起去了醫院。

老太太在醫院裡掛了一天的丹參，精神稍好了點，就掙扎著要出院，一回家又開始抹淚。曹正星心裡有點動容，但還是沒忘了此行的目的。他說：「奶奶，您說蒙歡上一次回家是兩個星期前，那她上次回來，有什麼不一樣的地方嗎？她有沒有跟您說最近認識了什麼人、要去哪裡，或者換了什麼新工作之類的事？」

老太太搖了搖頭，「她每次回來，最多也只是住一晚，給我點錢。我問她在麒城過得怎麼樣，她也總是說一切都好。她知道就是跟我說了，我也給她幫不上忙，我還要擔心她，所以她一直都是報喜不報憂。還是怨我啊，我沒本事，害了孩子……」

老太太的情緒又失控了，看來是問不出什麼了。這一趟他本來也沒有抱多大希望。蒙歡這樣的女孩，在麒城裡有很多，孤獨、倔強、渺小，像隻小小的甲殼蟲，生是孤獨的生，死的時候也是無聲無息的一個人。

離開前，曹正星問老太太蒙歡媽媽的信息。（二九）

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