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陀飛輪（一一）

凌嵐

趁著舞曲的間隙，他偷偷跟我打手勢。我們從加長林肯車的迷你酒櫃裡偷出一瓶酒，由凱文保管，萊恩還是一直惦記著。

中場音樂停了，學生會主席開始唱票，評選「舞皇」、「舞后」。場上所有的人都盯著主席手裡舉起的一張張選票。趁著這會兒，我們幾個在萊恩的示意下，偷偷往體育館的觀眾座位那個方向溜。層層架高的座位貼牆而立，座位後部是空的，可以爬進去藏起來。體育館裡隨著主席唱票聲，傳出一聲高一聲歡呼，喝采與口哨，迪斯可光球加速地轉動著。

五彩的跳動燈光從觀眾座位之間的縫隙照進來，一條條光線組成柵欄，我們被困在柵欄裡。外面熱鬧得像打仗一樣，我們八個人擠擠坐在那個窄小黑暗的空間裡。凱文從禮服的內襟掏出了那瓶寶貴的酒，原來是一瓶「摩根上校」萊姆酒。酒瓶上的商標是一個殖民時代打扮的英國軍官，穿著紅色的軍裝，披著黑色的斗篷，一手拄著軍刀，一隻腳姿勢誇張地踩著一個橫倒在地上的木桶。玻璃瓶子帶著凱文的體溫。為了防止酒被偷走，凱文把它掖在衣服裡，隨身攜帶了一個晚上。

我們喝一口酒，傳給下一個人，酒瓶在不同的手上傳遞著。透進來的燈光時不時反射在「摩根上校」那煞有介事的臉上。他好像隨著那棕色的酒液，加入了我們這場祕密的儀式。

基妮接過瓶子喝了一口，咕咚一聲嚥下去，忍不住咧嘴笑了一下，「這東西真好猛！」一滴酒汁從她的嘴角溢出，她舉起手來擦掉，又舔了舔手背的黏汁。

黑暗裡她的臉不再是矜持嚴肅，變得柔美，眼睛注視著我們，閃著光。好像她一直在等著這個時刻，第一次，圍繞在她身邊那層看不見的玻璃牆消失了，基妮終於跟我們坐在了一起。萊恩湊過去，狠狠親她，基妮用手臂環住他的脖子。（一一）

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