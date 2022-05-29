她轉過臉來。我的酒勁怒氣消散了，開始驚懼，她像是猛然間長大了、成熟了，當地人關於柳州的講述使我確信，這是一個真正的廣西少女，大山裡的那種，高額頭、細腰身，嘴角的弧線很彎，臉色蒼鷺似的白。

我退回院子裡。一夜的狂歡散去後，黑暗裡的生物弄出許多憂傷的噪音。月光滴滴答答的，像我的懷錶急促行走。她提著一盞紅燈籠，從梯子上跟下來，放下燈籠，是她主動拉起我的雙手，還是我拉起她的雙手，我完全記不清了。她熱切地望著我，眼神燃燒著什麼燒不完的東西，像是地底下的煤塊，一直在催逼我講話。說些什麼呢，我說我是太平洋島嶼爭奪戰的倖存者，前年聖誕節 前坐船來的，我愛中國，也愛中國人。包括韓，他是我最好的翻譯和朋友……她能聽懂，我太激動了。不知道該做什麼，老毛病一犯再犯。胡說一氣，語無倫次，根本不在意她是啞巴，真希望說的不是英語，而是中文。

那是我最後一次見到她慘白的面容。從她的雙眸中，毫毛似的無數細雨，無聲無息，飄落在眼前一層又一層無窮無盡的喀斯特山形上。我聽見了來自她喉嚨深處的嗚咽，以及自己身體內依次崩塌的聲響。當我醒來的時候，手放在雙膝之間，頭朝下側臥在帆布床上，盡量收攏著雙腳，像子宮裡安睡的嬰兒。

隔天，去日軍戰俘所畫像。這次，我是一個人去的。

石黑罕見地打破沉默，他說他也能畫。我把筆和速寫本交給他。他的畫技太差，把富士山畫得很醜，在山下，畫了一口不知通向何方的井。（八）