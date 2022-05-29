王幼嘉／圖

從蘇強記事起，媽媽就要整天躺在床上靜養，煮飯、搞搞衛生這麼小的事，都有可能令她陷入險境。

媽媽又讓蘇強不要恨蘇鑫，因為那是他的親人。媽媽表情嚴肅，令到蘇強有壓力，不敢大聲說話了。可他在心裡說：我憑什麼不恨？正是因為蘇鑫，爸爸才與你離婚的……

媽媽又說：如果媽媽不在了，你爸爸和梅姨，還有蘇鑫，是你剩下的親人，你要記住這一點。

蘇強至今還記得，媽媽說完這些後閉眼休息了，他則回到自己的房間生悶氣，胸口堵得十分難受。第二天，班主任從學校開車送他回家……蘇勇星期一中午，發現前妻已經離世。

外面的天黑了，客戶也走了，蘇強還在埋頭苦幹。中途感覺有點餓，啃幾塊餅乾接著幹。工藝美陶這玩意，做起來費眼、費手，還得有美術功底。有同行說，下輩子做牛做馬，也不能再幹這份苦差。

電話響了，來電顯示是蘇勇，蘇強接聽了，在那頭說話的卻是梅姨，他的繼母。梅姨說給他留了飯，別在外面吃速食。蘇強「嗯」地應了聲，想跟梅姨說句謝謝，卻又說不出口。之前好些年，蘇強都不肯跟梅姨說話，最近因為兒子總要交託給蘇勇和梅姨照顧的緣故，態度有所鬆動。

蘇強的學習成績本來就不好，媽媽去世後自暴自棄，一塌糊塗，沒能考上大學。蘇勇讓他復讀，他搖頭拒絕。

蘇勇說：既然不想再讀書，那就來工作室做學徒吧！反正你有美術底子，上手也快。

蘇強未置可否，第二天自己跑去找了份做服務生的工作。蘇勇知道後，也沒說什麼，只是讓蘇強搬去他家住，說起碼有口熱飯吃。蘇強說飯店包吃。其實蘇強一點也不想自己住的，一個人的家太冷清，令他以為自己是孤兒，身世十分淒涼。飯店分兩班，一天只能一餐在飯店吃，剩下的那一餐，他有時吃速食麵，有時啥也不吃，以飢餓對抗悲苦。

正回憶著，肚子突然咕咕叫幾聲，提醒他該收工去接兒子了。窗外的天真黑啊，快九點了，還有不到一小時，就是兒子上床睡覺的時間，必須要去接他了。妻子趙琦還沒有紊亂的時候，能照顧兒子，他經常通宵達旦待在工作室，有時是因為工作，有時什麼事也沒有，在燈下喝茶看書。

對此趙琦很有意見，不明白這間如此簡陋的屋子，為何能有這麼大的吸引力。有時急了，趙琦便罵：明明只是個手工藝人，卻扮藝術家！

別的方面，蘇強對兒子的要求不高，唯有睡覺抓得很緊，夜裡十點前必須要睡覺。早睡早起，小時候媽媽也這樣要求他。早睡早起，是蘇強對童年最真切的回憶。

出門向左，穿過兩條巷子便是蘇勇的工作室。蘇勇的工作室去年縮小了一半，空出來的一半退還給房東 ，至今無人承租。石灣公仔這一塊，競爭激烈，做的人太多了，小小一個石灣，大大小小有四、五百間工作室。近期不少同行像蘇勇這樣，為了減少開支，精簡又精簡。

蘇勇不僅縮小工作室，還辭退了所有的員工，實在是養不起。蘇勇說過幾次，在自己的工作室隔出一角給蘇強，不收取費用。蘇強說自己那邊一個月才幾百塊，還負擔得起。

蘇強有時也煩自己，像個怨婦似地不夠大度。其實他內心明白，工作室簡陋，影響自己在客戶心中的形象，作品不好叫價。講究排場的客戶，甚至不肯進入其中喝茶。

蘇強去到時，蘇勇正在教飛飛捏卡通豬八戒。十分有趣的造型，他看一眼就笑了。直立的豬身，下大上細，梯形，頭小耳朵大。蘇強一邊吃飯，一邊偷窺那邊的爺孫，仿若時光倒流。他比飛飛小很多，已經開始跟著蘇勇學捏小泥人，再大一點學寫毛筆字和畫畫。現在能捏公仔，全仗小時候那點童子功，要不然還只能在餐廳做服務生。年歲漸長，現在的蘇強對蘇勇，仍然有怨有恨，只是其中又摻雜了些別的東西。（二）