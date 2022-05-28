屋裡安靜得出奇，曹正星沒有開燈，只有灑進窗角的一寸月光把屋子掃亮。女孩軟綿綿的胳膊環繞著曹正星的脖子，頭髮鬆散了下來，洗髮水的香味淹沒了他。

他在某一刻想起了黃婉琳的那句話：「你不愛我，你只是孤獨。」是的，此時此刻，我是孤獨的。曹正星想。他痛恨孤獨、他唾棄孤獨，他要不顧一切地打破孤獨。曹正星一隻手緊緊地攬住女孩的腰，另一隻手把戚綿一點點地剝光。

懷裡的女孩在他吻下去之前，小聲地問他：「其實我不是處女，你介意嗎？」

曹正星什麼也沒說，粗暴地吻住女孩，兩個人一起倒進他的床裡。當他進入清明一片的世界時，他感到自己的眼角有一滴眼淚滑落。

8

受害人蒙歡的家在繽城的熙野路。繽城離麒城大概兩個小時的車程，是個面積不大的縣級市。蒙歡的家在熙野路的棚戶區，住在這的人大多都是外地來的務工人員，只有很少的老街坊還住在這裡。

聽當地的人說，大概從十年前就有人傳，說政府要開發這一片蓋生態園，棚戶區要扒了。眾人喜孜孜的，就等著搬去窗明几淨的寬敞房子，或者拿拆遷款。可一轉眼，十年過去了，還是什麼動靜也沒有。現在依然有人在說，下個月就要拆了，可也沒有多少人會信了。這地方魚龍混雜，環境髒亂差，有辦法的人都搬走了。

蒙歡是兩年前離開繽城去麒城的。她每隔三、四個月會回來看看奶奶。曹正星和同事去拜訪老人的時候，蒙歡的奶奶還不知道蒙歡已經被害的消息。

片警給老太太介紹，說這兩位是麒城來的刑警。老太太戰戰巍巍地握著曹正星的手，問他小歡是不是又惹了什麼事。（二八）