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陀飛輪（一○）

凌嵐

舞會在學校的體育館舉行，那裡原來是室內籃球場，地上鋪了細條地板，是絕好的跳舞池。學校借來了一個迪斯可球燈，吊在頂棚下，閃閃爍爍，每個進體育館的人臉上都跳動著幾種顏色，大家好像都換了一個人。

那天的舞會主題是爵士時代，不少女生都戴著白色的長手套，脖子上繞了幾圈珍珠項鏈。難怪基妮梳那麼高的髮型，原來是爵士時代的意思啊！

體育館內沿牆的桌子鋪了白色的桌布，上面撒著彩紙，分門別類放著家委會捐的點心和帶氣泡的蘋果汁等飲料。正上方的牆上掛著一個絲絨條幅，貼著本年度畢業生的年號。正下方並排放著一對敞口玻璃罐，那是投票選「舞皇」、「舞后」的罐子。

舞曲響起來的時候，本來嘻嘻哈哈的女生忽然嚴肅僵硬，像木頭人一樣機械地被我們推著，在狹小的圈裡打轉，呈現早期迪士尼動畫的畫風。等到四、五個曲子以後，大家才鬆弛下來恢復人形。

我用眼角的餘波一直跟蹤著萊恩和基妮。他們趁著舞會開始前的紛亂，躲在牆角，不知道說些什麼。待萊恩牽著她的手，走上跳舞的中心地帶時，樂曲忽然換了一個快節奏的曲子。

場上的少男、少女剛剛習慣了放鬆的慢曲，這時突然急急地要踩對步子，大家拙笨得像婚禮舞會上動作僵硬的老年夫妻。萊恩他們更是慌張，基妮緊張兮兮地低頭默記著自己的腳步，萊恩像跳格子一樣，避免踩到她那件大袍子的裙襬。

好不容易等到快曲結束換成慢曲，大家再次鬆弛下來，基妮的手指跟萊恩的手指交叉而握，擺出高貴的奧黛麗‧赫本的姿勢──背挺得筆直，一邊跳舞，還不時優雅地跟萊恩耳語幾句，就像黑白電影裡，氣質高貴的女貴族跟伯爵緩緩跳華爾滋舞那樣。

萊恩不是伯爵，他緊張地想跟上她迷人的舞步，但又集中不了注意力。（一○）

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