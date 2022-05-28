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蘑菇人（七）

武陵驛

柳州的前世故事我聽不懂。我大力搖晃著腦袋，紹興酒的後勁叫後腦袋疼，感覺遲鈍了不少。

韓又說石黑治理合縣煤礦時，非但聽說過蘑菇人，還親眼見過。石黑曾經良心發現，命令礦工們把一個蘑菇人救上來，他親自驗證過，認為蘑菇人根本不是什麼活死人或者僵屍，他們只是走狗屎運的礦難倖存者。等那個蘑菇人康復後，發給盤纏就給打發走了。但礦工們特別迷信，堅持認為那個人是地下來的僵屍，吃了僵屍蘑菇的人也會變成蘑菇人。

羅蒂，別擔心，也別以為我是喝多了中國酒胡謅，我所寫的都經過反覆斟酌。放心吧，喝過蘑菇湯的人全都安然無恙。得去工作了。愛你。

盧‧德克斯特（Lou Dexter）

1945年8月5日，柳州，中國

親愛的羅蒂：

現在得回頭交代一下，那個眾人皆醉的蘑菇湯夏夜，也就是7月26日的夜裡到底發生了什麼。我所能記得的是，當時，聽了吳老頭一番蘑菇奇譚，我撐不住，倒在食堂睡了。醒來是半夜。強烈惡心嘔吐，腹痛卻拉不出，我在茅廁和食堂之間來來回回，像是大病初癒那樣。經過腸道排泄，眼前所有的事物都在搖晃碎裂，失去了所謂的真實感。

我披衣而起，穿過鬼影幢幢的廢墟和院子，從竹梯爬回豪華套間。突然，我的動作凝固了，我看見吊床上兩個人抱在一起，自然而然的，姑娘的裸臂停留在韓裸露的胸膛上，韓酣睡的臉容十分安詳。半天也看不清啞妹的面容，她似乎睜著眼睛，凝視著夜空，天上一團團的黑影像是村莊的倒影。天光就是這樣在她臉上慢慢亮堂起來。（七）

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