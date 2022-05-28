王幼嘉／圖

蘇強正捏著荔枝，滿手泥巴，突然想起已經到了要接兒子的時間，但客戶又還穩坐在身旁談事，沒有離開的意思，只好打電話請蘇勇幫忙去接。

年前這兩個月是工藝美陶的旺季，做僧佛道、生肖公仔、傳統人物公仔，或者吉祥擺件的手藝人們，指望這兩個月能多接幾張單，過個肥一點的年。可能傳統的僧、佛、道，以及文化名人等等，已經被做濫，人們出現了審美疲勞，從前年開始，荔枝和牡丹成了搶手貨。不過話說回來，新年時家中擺個鮮紅艷綠的荔枝或者牡丹，的確喜氣洋洋。

去年底，有熟客看中了蘇強一件非賣品牡丹，軟磨硬泡，蘇強無奈，翻倍提價，本想嚇退客人，沒想到對方立馬打包搬走。過後他從別處打聽到，牡丹又被翻倍賣了出去。別人做的荔枝，大紅大綠，紅果綠葉，而且每顆荔枝大小一樣、形狀一樣、顏色一樣──追求數量，倒模的產品──唯有蘇強的，幾乎全部手工，儘管每一顆荔枝十分相似，但細看會有不同，而且紅中帶點黃、帶點綠，層次感豐富。

蘇勇說，別人做的公仔是工藝品，蘇強的是藝術品，起碼接近藝術品。所以很多代理商想要進荔枝和牡丹，第一個想到的是蘇強。

再說牡丹，葉子鮮嫩如春，花瓣又薄如紙張，似乎能隨風飄動。大的工作室還是倒模生產，唯有蘇強這傻瓜，手捏，絕不偷懶。蘇勇不只一次勸他別太清高，將就一點、做快一點，多弄一點錢，沒必要追求每件產品十全十美，又不是去參加比賽。

他說：我樂意，人家愛乍樣乍樣，反正我就這樣，必須要做到自己滿意為止。

最近幾年蘇強只做兩樣東西：荔枝和牡丹，從早晨做到晚上、從年頭做到年底，仍然供不應求，仍然沒有因此而發財──他的工作室不足三十平方，光棍司令，什麼都得親力親為，自得其樂，不肯討巧，他甚至連個小電窯都沒有──做完晾乾後，得拿過去讓蘇勇幫忙燒──產量上不去，單價再高也沒用。

蘇強、蘇勇，聽起來像兩兄弟，其實是父子。蘇勇是父親、蘇強是兒子，飛飛，蘇騰飛是蘇強的兒子。蘇強還有個同父異母的弟弟蘇鑫，中學生。說起來，蘇勇也才五十出頭，長得年輕，十分白淨，與蘇強站一塊，任誰都說是兩兄弟。

蘇勇現在的妻子，四十多歲的人，居然還有勇氣生孩子，肚裡又凸出來啦──這幾天蘇強總是忍不住嘀咕，老色鬼蘇勇，會給即將出世的孩子一個什麼名字。再想想，以後飛飛要叫比自己小很多的人做叔叔或者姑姑，也挺好玩的。

在蘇強還很小的時候，便在心裡稱呼蘇勇為「老色鬼」，因為他知道除了媽媽之外，蘇勇在外面還有個女人。每每想起媽媽，蘇強都難受。記憶中的媽媽，可憐的媽媽，總是躺在床上，連說話都有氣無力的。小時候他以為媽媽這麼說話是因為溫柔，現在總算弄明白了，那是因為媽媽的心臟太弱，中氣不足。

其實蘇勇對蘇強挺好的，也細心──起居飲食，接送上學、放學，都是蘇勇一手包辦──只是蘇強先入為主，認為蘇勇辜負了媽媽，並且是因為他的行為導致媽媽生病，對他十分抗拒。媽媽去世前一天有預感，找蘇強談心，讓他不要恨爸爸。

蘇強說：必須恨，不恨不行。

那時蘇強正讀高中，半大不小，還是個愣頭青。這天是周末，蘇強能在家裡照顧媽媽，爸爸沒有過來。蘇強平時在學校寄宿，爸爸中午會過來替媽媽做飯，做多一點，剩下的媽媽自己晚上熱熱就能吃。

蘇強還讀初中時，他們已經離婚了。蘇勇新的妻子知道他每天過來給前妻煮飯，沒有阻止，也不發表意見，夫妻兩個達成了某種共識。當時蘇勇不離婚重新領個結婚證的話，蘇鑫（這是早就定好的名字，蘇勇說，不管生下來是男是女，都叫這個名字）生下來後，上不了戶口。（一）