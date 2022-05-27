「黃婉琳，祝你生日快樂！對不起，我沒有辦法畫出更好看的你。」

「謝謝你，沒關係的。我很喜歡你寄給我的畫。」

「黃婉琳，我愛你。」

「……」

「黃婉琳你聽清楚了嗎？我說我愛你。」曹正星的口氣很衝。

電話那頭沉默了好幾秒鐘。然後曹正星聽到黃婉琳說：「你不愛我，你只是孤獨而已。這個世界上，大部分的人都是孤獨的。」她沉默了一陣，等著曹正星再說些什麼，可他什麼也沒說。黃婉琳掛了電話。

曹正星固執地重撥那個號碼，無人接聽，再打，是忙音。他憤怒地掛上電話，帶著一身酒氣，衝入茫茫夜色。

戚綿的家在建設西路，她的父母忙著經營小生意，家裡只有她和年邁的姥姥。曹正星在戚綿家的樓下大聲地喊她的名字。期間有不少已經睡了卻又被吵醒的人從窗戶裡探出頭來叫罵。二十分鐘以後，戚綿終於從樓上下來。見到曹正星，她有點吃驚。

「你喝酒了？」她摸了摸曹正星的腦門，「好像還有點發燒。」

曹正星一把把她抱入懷裡。戚綿嚇了一跳，想要掙脫，卻發現曹正星的力氣大得驚人。

那天晚上，戚綿跟著他回到了家裡。曹慶忠兩天前從外地回來，說是警方抓住了幾個人販子，其中一個人販子供述，他曾經賣過的一個孩子聽起來和曹正河高度相似。現在那個孩子生活在買主的家裡。為了不打草驚蛇，當地警方希望曹家夫婦能悄悄地跟著當地村裡的支書去認一下。李靜容連夜就收拾東西，跟著曹慶忠去了外地。走的時候，曹正星問李靜容他們什麼時候回來，李靜容的心都陷入了和曹正河骨肉相認的幻想裡，曹正星連續問了兩遍，她也沒聽見。」（二七）