良久，他長痣的濃眉抖動了一下，搖頭否認。他像智者習慣的那樣，以沉默捍衛著自尊心，不過，在平靜淡漠的下面，你依舊可以觸摸到俘虜特有的病態痛苦和羞恥。

韓和石黑都是棋迷。一來二去成了棋友，韓為了下棋方便，有時候，擅自將石黑調出監室，他不合時宜地將日本 人當作了朋友。我忍不住提醒他，不要被畫上那傢伙的寬厚模樣矇騙，石黑可是手上沾滿中國人鮮血、效忠天皇的日本軍人。韓沉默半晌，他說石黑君不一樣。石黑是日軍派駐合縣煤礦的中隊長，本人十分牴觸日本軍國主義，偷偷做過一些義舉，諸如，在日軍撤退前，他沒有槍斃四個被俘的游擊隊員，而是派他們去井下採煤，等於變相釋放了他們。

韓問我信前世嗎，我反問：上戰場的人生命都不確定，前世有意義嗎？

他說，聽我給你講一講前世。柳州的前世是一口巨大的井。人都住在井下面，看不見日頭，每一天都生活在井底，無邊無盡，沒有光明，連影子也沒有。過日子全是在尋找，不是燃料，就是食物。他們吃的是蘑菇，照明取暖靠煤塊，統統來自地下，來自蘑菇人探知的大煤礦和黑暗蘑菇森林。蘑菇人不是死人，也不是鬼，他們活著，只是他們完全忘了自己是誰，但他們還有唯一的盼望，找到煤礦或者蘑菇就能上去，離開地下回家去。尋找，其實是逃離。逃離也是尋找。每個人都是如此，無論你是中國人還是日本人。這些全是石黑告訴他的，石黑同情中國百姓，厭惡毫無意義的國攻打國，戰爭把活人都變成了死人，又把死人重新變成了活人。有時候，韓感覺石黑像是一個出家人。（六）