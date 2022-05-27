顏寧儀／圖

自從他和湯芳萱開始戀愛後，我們之間就再也沒有任何交往。當時的我也陷入了自己的危機裡，我早已不是班裡的文藝委員。我的成績一直上不去，來自老師和家長的輕視和羞辱，讓我越來越沉默和無地自容。除了和我關係好的一個女生外，我在班裡沒有任何朋友。

人都是勢利眼，在那個成績和名次代表一切的地方，我受到了很多來自優等生的嘲笑和霸凌 。這些都讓我的性格越來越陰鬱。在我自顧不暇的時刻，我自然無法分神給同樣身在低谷的劉光耀。只有與湯芳萱的戀愛是一劑迷藥，能讓他忘記其他的痛苦。

我迫不及待地想要讓時間過得快一點，再快一點，高中實在是太難熬了。有的時候，我注意到劉光耀會望著窗外灰濛濛的天出神。我想他也一定想要快點離開這個鬼地方。

如果我可以用現在的心智穿越回當年，我會告訴當年的自己和當年的劉光耀，你們需要做的，是放棄這些不合時宜的憂傷，用高考 這個唯一現實的途徑，離開這個灰暗骯髒，有著寒冷冬天的小地方。但先知先覺後知後覺，十七歲的我們又知道多少呢？

日子一天一天地過，劉光耀深陷在早戀帶來的衝擊刺激和輿論壓力裡，對於我這個置身事外，在他看來彷彿是看熱鬧不嫌事大的看官，竟也有了怨氣。我無法完全理解他對我的恨意到底是從何而來，唯一覺得合理的解釋是，他沒辦法向比他更高、更強大的人撒氣和報復，於是，只能欺負比他還軟弱、還無力的人罷了。

那一天，一個雜誌社寄了一本樣刊給我，對我早已放棄的班主任不屑一顧地扔給第一排的同學，讓他們依次傳給坐在最後排的我。那是一本青春文學雜誌，是班主任老師嘴裡的閒書。

也許覺得我這是在變相地炫耀，於是雜誌所傳到之處，那些不喜歡我的人均發出一聲聲表示鄙夷的奚落聲。雜誌傳到劉光耀的手裡時，他誇張地翻了翻，用演話劇一般誇張的語調說：「哎呀，有什麼用啊？整天寫這些東西，還以為能得獎學金，被保送到北大、清華嗎？」他的話引來一陣鬨笑，雜誌也被他隨手一甩，落在我面前的地上。課間的時候地上剛灑了水，雜誌的封面頓時就濕了。

我彎腰撿起來，一抬頭，就對上了劉光耀注視著我的臉。他那泛著冷的眼神、緊閉的嘴唇，從頭到腳每個毛孔都透露出刻薄。我沒有見過鬼，但劉光耀當時的那個樣子在我看來，就是鬼的樣子。我清清楚楚地感覺到我的寒心和憤怒，他不再是那個欣賞我文字的知音，不再是與我困入同個捕獸夾裡的難友。寒意聚到我的身體之巔，我的指頭抓緊，舌頭快要裂開。

高二會考 結束後，按照文科和理科分了班。我去了文科班，劉光耀去了理科班，兩個班的教室分別在走廊的東西盡頭，所以我很難再見到劉光耀。只是他和湯芳萱的感情依舊如初。他已經失去了考入好大學的希望，所以他更加珍惜自己的戀愛，似乎這是他的生活裡，自己唯一可以掌控的東西。

高考結束後，我去了外語學院，這並不是我的第一選擇。高考我沒有考好，如果不是英語得分高，也考不上大學，但我從來沒有想過復讀，哪怕與我同住一個院的一個鄰家姊姊就是在復讀一年以後，考取了理想的大學。我只想早點離開家，更不想再回到高中。

劉光耀去了一個誰也沒有聽說過的三流野雞大學，高中裡的老師提起這個就痛心疾首。剛進入高中的時候，他的入學成績是全年級前五，只要按部就班地努力下去，考上名牌大學沒有絲毫的問題，可癡癡纏纏的戀愛斷了他的後路。他和他「收不住的感情」就成了老師們用來警醒學弟、學妹們的反面教材。

劉光耀是個愛面子的人，也許就是因為大學不理想，他才下定了決心，再也不跟高中裡任何的老同學來往，包括湯芳萱。湯芳萱考去了別的地方，高中時代最後的夏天，就是那段戀情的輓歌。後來她大學一畢業，她有錢的老爸就託關係，幫她安排了工作。她和父親一個老朋友的兒子結了婚，很快就生了兒子。

我再也沒有見過劉光耀，他也從未在我與高中同學敘舊的話題裡出現過。據我所知，他和所有知道他過去的人都斷了聯繫，他受不了別人的惋惜和憐憫。在一個新的地方重新書寫篇章，總比改寫一本舊書容易一些。

在我的大學生涯和後來的生活裡，我也遇到幾個像劉光耀的男生，他們陽光、純粹、真誠、熱切。但他們是他們，他們都不是劉光耀。

時至今日，我依舊不知道，此時此刻，劉光耀正生活在這廣袤世界裡的哪一處，但是我可以肯定的是，我十七歲的傷痕裡有他，他十七歲的傷痕裡也有我。他活在我對十七歲的祭奠和追憶裡。

這追憶不光全是痛苦，也有著一縷青蔥的詩意。那麼我是不是也可以期待，在他回憶往昔的時候，會有一絲微笑和一些祝福。

我的微笑和祝福裡有他，希望他的微笑和祝福裡也有我。（下）