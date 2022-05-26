戚綿看著他筆記本裡夾的各種黃婉琳的畫像，羨慕地說：「這讓我想起了一部日本電影 《情書》，不知道你看過沒有？」曹正星搖搖頭。戚綿說：「你乾脆把這些都寄給她，我覺得這就是最好的生日禮物。」

曹正星照做了，黃婉琳的反應出乎他意料的好。她寫了一封很長的信給他，表達了自己的感動和感激。信末還附上了一個電話號碼，她說很想聽一聽曹正星的聲音。

周末曹正星興奮地拿著信，想去給戚綿看，卻沒有在舞蹈班裡看到她。她的同學說：「戚綿的前男友孫白楊來找她了，兩個人剛走，這會子說不定去鑽小樹林了。」又加一句：「聽說孫白楊是混橋南的，人稱『橋南二哥』，威風凜凜不說，人也很帥的。」

怒火蔓上曹正星的心頭，他自己也說不上來這怒氣從何而來。那天晚上，他在家裡的櫥櫃裡找到了半瓶白酒，他喝了一杯，然後披上外套，到巷子口的公用電話亭裡給黃婉琳打電話。電話響到第二聲她就接了，像是一直在等他的電話似的。

「喂。」黃婉琳說。她的聲音很好聽。溫柔冷靜，沒有戚綿那麼聒噪。

「喂，請說話。」黃婉琳又說。

曹正星在電話這邊喘著粗氣，一句話也說不出來。黃婉琳又「喂」了幾聲，眼看就要掛斷電話的時候，曹正星終於開口了。

「是我。」

「你是……曹正星？」黃婉琳的口氣由遲疑變成驚喜。

「是，我是曹正星。」

「你好嗎？」

「不好。」曹正星說。他沒說謊，那一杯高濃度的白酒此時此刻正在他的脾胃裡燃燒。他覺得自己很難過，真的很難過。」（二六）