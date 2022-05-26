「我們都選了藍白色的花，因為花店老闆說，藍白色跟什麼顏色都搭配。」萊恩回頭看了我一眼，小聲說。基妮對花滿意地點點頭，他明顯地鬆了一口氣，背比進門時都挺得直了。

基妮把花交回萊恩手裡，靦腆地把胸口往前挺了一下。這時就聽到客廳裡趙太咳嗽一聲，萊恩剛伸手接過花又一哆嗦。

他轉頭對著客廳望望，對那個無形的聲音來源解釋道：「我現在要把花幫基妮別上。」

客廳裡哼了一聲，或者沒有聲音，反正表示同意。於是萊恩笨手笨腳地把花從那個塑料殼兒裡拆出來，翹起一支蘭花指，捏住花背後的別針，另一隻手輕輕拈住基妮禮服的前襟，把花別上。

這道工序，我們事前都上「油管」視頻學習過，要保證不能碰到女生，也不能扎到自己的手指。別上了花，今天晚上的舞會，基妮就正式是萊恩的舞伴了，沒有人可以搶。

我對萊恩手指的靈巧非常佩服。畢業多年後他讀醫學 院，後來做了外科手術 醫生，我一點都不吃驚。

一切完成，萊恩對著黑暗的客廳說：「那我們出發啦。」這一句，像咒語一樣，讓隱形的趙太太現形。

好像為了把我們看清楚，她戴著一副雙焦距眼鏡，穿著居家的長袖衣，頭髮有點蓬亂，衣服胸口還有一塊油漬，完全是一個深居簡出的小老太太。平時的幹練、時髦、高效率都隨著那副把她的眼睛割成兩半的眼鏡煙消雲散。連她的聲音，都配合著顫巍巍的──「你們幾個人合租的車啊？」她問，「有司機嗎？」「晚上出門要小心啊！」（八）