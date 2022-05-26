韓嘿嘿一笑：為什麼不是？

啞妹是蘑菇人。我的頭快炸了。要是沒記錯，說話大概是在7月27日。那天下午，韓提及的那個日本 軍官關在江對岸的戰俘所。在中國，我遇上了一些非畫下來不可的人，韓、啞妹，還有那個日本軍官。偶爾，韓副官去跟日本軍官下圍棋。他們後來成了朋友。跟敵人做朋友，在中國很危險。

記得一到柳州，韓帶我去戰俘所畫肖像。隔著鐵柵欄，選不到好角度，韓說，等一下，有一個人有意思，值得畫，他上廁所去了。

那個人出了廁所臭烘烘的，亂蓬蓬山羊鬍子，軍裝破破爛爛，被看守叫住，馬上立正，沒有敬禮，惹得看守踹了他一腳，但被韓副官制止了。那日本人向我們鞠躬，遵命盤腿坐下。我破例沒有坐板凳，而是像對方那樣盤腿坐下。我叫他注視窗外，接著，盯著他眉毛裡那顆黃豆粒大的黑痣，開始埋頭作畫。他的眼神老是游離散焦，落在天花板上石灰脫落的某個位置。畫到一半，我的腿麻得失去了知覺。看守們圍上來，對紙面指指點點，誇我畫得像。

被畫者聽了，微微點頭。他看上去是那樣有百利而無一害，在我筆下，他全然是一個敦厚謙遜的東亞平民。他在畫上簽上大名：石黑有吾，以及他家在日本江津的住址。他拜託我將這幅肖像寄給他父母。在翻閱我的速寫本時，他忽然屏住呼吸，全身動作停在一頁，彷彿石化了，那一頁上是賣蘑菇的啞妹的速寫。他的手指神經質地撫摸著鉛筆線條，直到指肚黑了。我問他是不是認識，石黑抬頭凝視被窗柵欄切割成方格子的破碎天空。（五）