我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

蘑菇人（五）

武陵驛

韓嘿嘿一笑：為什麼不是？

啞妹是蘑菇人。我的頭快炸了。要是沒記錯，說話大概是在7月27日。那天下午，韓提及的那個日本軍官關在江對岸的戰俘所。在中國，我遇上了一些非畫下來不可的人，韓、啞妹，還有那個日本軍官。偶爾，韓副官去跟日本軍官下圍棋。他們後來成了朋友。跟敵人做朋友，在中國很危險。

記得一到柳州，韓帶我去戰俘所畫肖像。隔著鐵柵欄，選不到好角度，韓說，等一下，有一個人有意思，值得畫，他上廁所去了。

那個人出了廁所臭烘烘的，亂蓬蓬山羊鬍子，軍裝破破爛爛，被看守叫住，馬上立正，沒有敬禮，惹得看守踹了他一腳，但被韓副官制止了。那日本人向我們鞠躬，遵命盤腿坐下。我破例沒有坐板凳，而是像對方那樣盤腿坐下。我叫他注視窗外，接著，盯著他眉毛裡那顆黃豆粒大的黑痣，開始埋頭作畫。他的眼神老是游離散焦，落在天花板上石灰脫落的某個位置。畫到一半，我的腿麻得失去了知覺。看守們圍上來，對紙面指指點點，誇我畫得像。

被畫者聽了，微微點頭。他看上去是那樣有百利而無一害，在我筆下，他全然是一個敦厚謙遜的東亞平民。他在畫上簽上大名：石黑有吾，以及他家在日本江津的住址。他拜託我將這幅肖像寄給他父母。在翻閱我的速寫本時，他忽然屏住呼吸，全身動作停在一頁，彷彿石化了，那一頁上是賣蘑菇的啞妹的速寫。他的手指神經質地撫摸著鉛筆線條，直到指肚黑了。我問他是不是認識，石黑抬頭凝視被窗柵欄切割成方格子的破碎天空。（五）

日本

上一則

黃春明曾被說「詩太白了」首本詩集書寫親情與詩情

下一則

手機尋回記

延伸閱讀

追求勝利、訓練嚴如體罰 日本為什麼廢除小學生柔道全國賽？

追求勝利、訓練嚴如體罰 日本為什麼廢除小學生柔道全國賽？
拜登首次亞洲行 5月20日至24日訪問南韓和日本

拜登首次亞洲行 5月20日至24日訪問南韓和日本
日本40歲黨魁爆不倫 戀上支持者14歲女兒 產下1子

日本40歲黨魁爆不倫 戀上支持者14歲女兒 產下1子
以牙還牙 俄羅斯宣布驅逐駐莫斯科8名日本外交官

以牙還牙 俄羅斯宣布驅逐駐莫斯科8名日本外交官

熱門新聞

黛安∕圖

重婚的瑞卡（上）

2022-05-23 02:02
黛安∕圖

重婚的瑞卡（下）

2022-05-24 02:02
米開朗基羅首幅已知的裸體素描拍賣2300萬歐元。(路透)

米開朗基羅「裸體素描」拍賣2416萬美元 創紀錄

2022-05-19 03:20
怪怪貿易董事長廖英熙。(記者宋健生／攝影)

「怪怪貿易」進擊全球 廖英熙把玩具槍賣向西點軍校

2022-05-24 07:00

人算不如天算

2022-05-19 02:00

良醫益友

2022-05-20 02:00

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕