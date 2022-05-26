顏寧儀／圖

在我身邊的劉光耀一直在安慰我，說他這次考得也很糟糕，估計回家也得挨頓打。可聽他這樣說，我反而更難過了。我並不是壞孩子，他也不是，但為什麼要被打。

也許是我的眼淚把他嚇壞了，也許他只是想讓我停止哭泣，在我的某顆眼淚自由落體的時候，他湊了上來，胳膊輕輕環住了我。

我的頭埋進了他的胸膛裡，我聞到了他的身上像是被陽光曬透了的味道。我沒有推開他，並不是因為我真的沉迷於男女之情，而是此時此刻的我，脆弱無比，我確實需要一個擁抱。

那次家長會之後，有兩三個月，不管外面的天氣是好是壞，在我看來都是陰霾密布。我變得沉默，也盡量不待在家裡。中午午休的那兩個小時，我寧可留在學校裡餓肚子，也不願回家。每天早上，我都是第一個到班裡的，有的時候趴在桌子上小睡，醒來的時候，會看見劉光耀坐在我的旁邊，正面帶微笑地看著我。我問他為什麼坐在這，他只是笑著搖頭。

那一刻，我們之間也許是曖昧的。而追溯根源，曖昧來自於對對方的感激和欣賞。有一個周五，放學後大掃除，我突然記起來，我從市圖書館 裡借到的小說 今天到期。看錶，離圖書館關門就只有不到半個小時了。而父母嚴格管制了我的零用錢，所以我根本沒有錢來交罰款。

正急得團團轉的時候，劉光耀說他可以幫我還。還不等我反應過來，他從我手裡抽出書，跨上自己的山地車就飛馳而去，他一路衝下山坡，白色襯衫的一角被風吹了起來，陽光給他的身影鍍上了一層金邊。少年在風裡馳騁，那個樣子真的很帥。

那個時候我對自己的高中生活，已經失望透頂，既沒有影視作品裡穿著好看制服的男孩和女孩，也沒有那種團結在一起，向著明天出發的熱血和勇氣。老師和家長都是只重視分數。壓抑的生活裡，青春陽光的劉光耀是唯一與想像裡青蔥歲月相配的亮色，讓我有一絲安慰，所以，我感謝他。

我的父母為我請了家教，是兩名大學生，分別給我補習數學和物理、化學。我從此沒有任何的休息日。即便這樣，我的理科成績依舊很糟糕。也許心中有越來越多的情緒無法排解，也無人訴說，我只能拚命地像抓住救命稻草般地不停寫小說。那些細碎的憂傷、琥珀般的回憶、脆弱的情緒都只能被我揉進文字裡，寫在紙上。

一個晚自習，坐在我前面的劉光耀轉身的時候，不小心碰掉了我的一個本子。他撿起來，看到了我寫在裡面的一篇小說。他看了很久，然後他哭了，迅速擦掉眼角的眼淚後，他什麼也說不出來，只是越過桌子上厚厚的書堆，給了我半個擁抱。我覺得我也許是說中了他那某些難以察覺，也無法描述的憂傷，在那一刻，也許他也是感激我的。

當時的我們就處在那樣的年紀裡，未來似乎無限大，可我們都不知道自己要到什麼地方去，又能去哪裡。那些藏在心裡的，不停地在心裡打轉的情緒，有甜蜜的、苦澀的、酸楚的、幽怨的、孱弱的、放肆的、亮晶晶的、濕漉漉的。劉光耀似乎懂得一些我的，我也明白一點他的。

我們兩人的關係，就是這樣，只是惺惺相惜的朋友，與風花雪月毫不相干。

但我沒有想到，那竟然就是我和劉光耀最後親密的時光了。上了高二，我們原來的班主任搬去了外地，新上任的班主任做的第一件事就是撤了他班長的職位。原因是他現在的學習成績已經難以勝任班長的頭銜，如果再當下去，別的同學也不會信服。

他消沉了一陣子，似乎也想要努力一把，迎頭趕上。可學如逆水行舟，他已經順流而下太久，想要追趕已經不是易事。更何況，這個時候，他的生命裡出現了湯芳萱。

湯芳萱大概從初中時代開始，就一直暗戀著劉光耀，而這暗戀的心思終於還是在高二的時候，再也藏不住了。當時有一個外校的女孩在瘋狂地追求劉光耀，經常明目張膽地堵在學校門口，想要一親芳澤。劉光耀對這個高調的女孩並無好感，但不想這女孩出格的言行，卻讓湯芳萱再也無法壓抑自己的內心。

在某個晚自習後的夜晚，她用一張紙條約了劉光耀出去，當著他的面哭了。她的眼淚感動了劉光耀，他們很快開始出雙入對，陷入真正的熱戀。那個時候，關於兩個人的風流逸事傳遍了整個高中，有人說，湯芳萱經常趁半夜父母都睡著的時候，給劉光耀家打電話，只響一聲就掛掉，然後接到指令的劉光耀就會披著外套在半夜出門，騎單車半個小時，趕到湯芳萱家的樓下，等著她躡手躡腳地從家裡溜出來，再箭一樣地扎進他的懷裡。還有人說，看見他們兩個在今渭路電影院 後面的巷子裡接吻。

劉光耀的成績自此落入了萬丈深淵。班主任痛心疾首地叫來雙方的家長訓斥，可收效不大。劉母在劉光耀面前，哭著求他別再早戀，離高考只剩一年，他已經沒有多少時間了。劉光耀沉默地低著頭聽著，可一收到半夜一聲響鈴的召喚，依舊會義無反顧地衝入茫茫夜色。（中）